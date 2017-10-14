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'ByLock'çu 100 eski emniyetçiye gözaltı!

ByLockçu 100 eski emniyetçiye gözaltı!

FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen 37'si 1'inci sınıf, 43'ü emniyet müdürü olmak üzere 100 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı karaı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.

19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. 100 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi, 64'ü gözaltına alındı.
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 13:23
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