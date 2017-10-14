Başbakan Yıldırım'ın Bağdat ziyareti ertelendi

Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleşmesi beklenen Bağdat ziyaretinin ertelendiği Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafıdan duyuruldu.
Yoğun temaslar sebebiyle ertelenen ziyaret ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.
Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleşmesi beklenen Bağdat ziyaretinin ertelendiği Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafıdan duyuruldu.
Yoğun temaslar sebebiyle ertelenen ziyaret ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.
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