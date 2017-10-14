'Ah'manya!

Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" sözünün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Alman doktor, 18 yaşındaki Kerim Ramazan Uçar'ın hayatını kararttı. Bremen kentinde yaşayan Uçar, genetik bir kan hastalığına yakalandı. Bu rahatsızlık sonucu kendisini sürekli halsiz hissetmeye başladı. Tedavi için "Klinikum Bremen Mitte Prof. Hess-Kinderklinik" adlı kliniğin kapısını çaldı. Uçar'ı muayene eden doktorlar, hastanın dalağının alınması gerektiğini ve ameliyatın çok basit olduğunu açıkladı. Kerim Ramazan Uçar da dalak ameliyatı için 4 Ekim'de söz konusu klinikte operasyon masasına yattı. Ancak operasyonun ardından Uçar'ın durumu ağırlaştı. Ameliyattan 3 gün sonra gelen patoloji raporu ise hastayı yıktı. Çünkü doktor, ameliyat sırasında dalak yerine hastanın sağlam böbreğini almıştı. Gerçeği öğrenince yıkılan ve dayanılmaz ağrılar çeken Kerim Ramazan Uçar, "Hakikati öğrenince dünyam yıkıldı. Hayatımı kararttılar. Dalak ile böbrek nasıl karıştırılır? Günlerdir acı ve mide bulantısı çekiyorum. Kendimi toparlayınca dalak ameliyatı için tekrar ameliyat olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı. Baba Selçuk Uçar ise yanlış ameliyatla oğlunun hayatının karartıldığını belirterek, olayı yargıya taşıdıklarını açıkladı. Ailenin hastane ve doktordan şikayetçi olması üzerine skandalla ilgili soruşturma başlatıldı. Hastanedeki tüm kayıtlara incelenmek üzere el konulurken, klinik yönetimi ve ameliyatı yapan doktor, açıklama yapmaktan kaçındı. Söz konusu klinikte daha önce bir bebeğin kaybolduğu ve boğaz ağrısıyla gelen bir çocuğun öldüğü ortaya çıktı.



​SKANDAL SAVUNMA

Oğlunun dalak yerine sağlam böbreğinin alındığını öğrenince şok olan anne Durna Uçar, ameliyatı 35 yıllık uzman doktorun yaptığını söyledi. "Doktorlar, böbreğin büyük olasılıkla yer değiştirmiş olacağından alınmış olabileceğini söylüyor. İnanılır gibi değil. Ameliyattan önce ultrasonla organ yeri tespiti yapılması gerekirdi" dedi.