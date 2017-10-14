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'ın gozuyle: neden önemli?

Devleti'nin önemli padişahlarından 'ın ve o dönem Osmanlı'sının anlatıldığı dizide devletin erkanının lara verdiği önem vurgulandı.

Abdülhamid Hanın gozuyle: Milli Silah neden önemli?

TRT1'de ekrana gelen ve sezonun flaş dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid dizisinde dün gece Abdülhamid'in, dönemin bakanlarını teknolojik ilerlemeden geri kalmaları nedeniyle azarlaması gecenin öne çıkan sahnesi oldu.

ABDÜLHAMİD'İN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM ANLATILDI
Abdülhamid, Devleti'nin Batı medeniyetinin ürettiği silahlar yerine kendi silahlarını üretmesi gerektiği, teknolojik ilerlemenin ve eğitim ne denli önemli olduğuna dair kendi bakanlarına muhteşem bir ders verdi.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 12:32
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