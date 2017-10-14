TRT1'de ekrana gelen ve sezonun flaş dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid dizisinde dün gece Abdülhamid'in, dönemin bakanlarını teknolojik ilerlemeden geri kalmaları nedeniyle azarlaması gecenin öne çıkan sahnesi oldu.
ABDÜLHAMİD'İN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM ANLATILDI
Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin Batı medeniyetinin ürettiği silahlar yerine kendi silahlarını üretmesi gerektiği, teknolojik ilerlemenin ve eğitim ne denli önemli olduğuna dair kendi bakanlarına muhteşem bir ders verdi.
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