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’de paniği!

s’ta yayınlanan bir haberde, üssündeki nükleer silahların acilen İncirlik’ten çıkarılması, Türkiye’nin eline geçebileceği uyarıları yapıldı.

ABD’de İncirlik paniği!

s'ta yayınlanan "Türkiye İle İlgili Acil Sorular" başlıklı haberde, üssünde 50 nükleer başlıklı füze olduğu belirtilerek, nükleer silahların acilen İncirlik'ten çıkarılması, Türkiye'nin eline geçebileceği uyarıları yapıldı. Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin bozulmasından da endişe edilen yazıda, Türkiye için düşmanca ifadeler kullanıldı. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde İncirlik hava üssünün elektriklerinin Türkiye tarafından 24 saat kesilmesini de bir sorun olarak gören gazete, 50 nükleer başlıklı füze için alarm çağrısı yaptı.

Eşi CIA ajanı ve müzmin Türkiye düşmanı da Twitter'da NYT'nin endişesini şöyle paylaştı:
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 11:50
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