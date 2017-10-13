 ;
Yol Durumu
  1. CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'dan infaz tehdidi!
  2. 'ByLock'çu 100 eski emniyetçiye gözaltı!

Tutuklu ABD ajanının avukatları Silivri'de

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp, müvekkileriyle görüşmek için Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi.

Tutuklu ABD ajanıyla ilgili flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un avukatları Selman Alibaşve Halit Akalp, müvekkileriyle görüşmek için Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler, firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmesinin ardından 4 Ekim'de tutuklanan Topuz, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konuldu.

Müvekkilleriyle görüşmek için sivil araçla cezaevine gelen Topuz'un avukatları Alibaş ve Akalp'a, kimlik kontrollü yapıldı.

Avukatlar daha sonra Metin Topuz ile görüşmek için cezaevine girdi.
  • 13 Ekim 2017, Cuma 11:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ayhan ayhan

metin topuz gibi abd nin yüzlerce türkiye vatandaşı ajanı olduğu iddia ediliyor bunların hepsinin ber taraf edilmesi gerekir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 13:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar