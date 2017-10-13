Türk askeri İdlib'de böyle karşılandı

Geçtiğimiz saatlerde sınırda hareketli dakikalar yaşandı. Reyhanlı'ya çok sayıda askeri araç sevkiyatı yapıldı. İdlib'e yönelik sevkiyatlar günlerdir sürüyordu. Saat 22:15 itibari ile Türk askerinin İdlib'e girdiği bilgisi geldi.

(İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç Türk bayraklarıyla karşılandı)

Reuters'a konuşan ÖSO'nun bölgedeki birliklerinden birinin komutanı Ebu Hayro, konvoyda yaklaşık 30 araç bulunduğunu söyledi.

Sosyal medyada Türk askerinin İdlib'e girişini gösterdiği söylenen videolar paylaşılıyor. Ancak bu bilgiler henüz resmi kaynaklarca teyit edilmiş değil.

CNN Türk yayınınca gazeteci Nevzat Çiçek, Türk özel kuvvetlerinin 12 araçla ve 80 askerle bölgeye girdiği bilgisini verdi. Bu sayının daha sonradan 123'e çıkacağı ve ilk etapta bu bölgedeki asker sayısının 123 olarak kalacağını açıkladı.

"TSK KADEME KADEME AŞAĞI İNECEK"

Çiçek, "Bu bölge daha çok HTŞ'nin bıraktığı bir bölge. Bu bölge üzerinde kontrol sağlanacak. Kademe kademe TSK aşağı doğru inecek. HTŞ içeri doğru çekilecek. Böylece onlar ne Türk askeriyle ne de Rus askeriyle karşı karşıya gelecek." dedi.