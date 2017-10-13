Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'ların güvenlik güçlerine verdikleri katkı artarak devam ediyor. Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi.

İHA sistemlerinde öncü rol oynayan Baykar, tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) İHA'larla bu çabalarda önemli bir rol oynuyor.