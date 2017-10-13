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TSK'dan İdlib açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keşif faaliyetleri kapsamında bazı zırhlı araçlar ile özel kuvvetler mensubu askerlerin, dün gece çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye’nin İdlib kentine giriş yapması bölgede sevinçle karşılandı.

Türk silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
  • 13 Ekim 2017, Cuma 10:09
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

darısı afriin sincaraın başına

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 11:20
1453 1453

Hayırlı olsun ve bütün dinsiz imansız terör örgütleri ile Türkiye düşmanları yok olsun İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 10:50
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