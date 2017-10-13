TSK'dan İdlib açıklaması

Türk silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
kalan karakter 1000
darısı afriin sincaraın başına
Hayırlı olsun ve bütün dinsiz imansız terör örgütleri ile Türkiye düşmanları yok olsun İnşallah.
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kalan karakter 1000
darısı afriin sincaraın başına
Hayırlı olsun ve bütün dinsiz imansız terör örgütleri ile Türkiye düşmanları yok olsun İnşallah.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.