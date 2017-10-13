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Teröristbaşı ? Başsavcılık'tan yalanlama geldi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne dair yüzlerce sosyal medya hesabından provokasyona başlandı. Başsavcılık 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımların doğru olmadığı bildirdi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan öldü mü? Başsavcılıktan yalanlama geldi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İmralı Cezaevi'nde hükümlü Öcalan'ın öldüğü yönünde haberler yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu haberler, tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğine tevessül edilmiş olup kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadesi kullanıldı.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 21:28
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