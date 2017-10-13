Sorunlu il Bursa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Sırbistan dönüşü uçakta soruları yanıtladı.

- VİZE KOMİSYONU: (Vize konusunda ABD'nin tavrında yumuşama, yeni öneri söz konusu mu?) Dışişleri Bakanı (Tillerson), Dışişleri Bakanımıza 'Komisyon oluşturalım' demiş. Ortak komisyon oluşturmak suretiyle, 'Nasıl adım atalım ki bu sıkıntıları aşalım' demişler. Onun için bu komisyonun nasıl olacağına ilişkin metni bizim tarafa ileteceklerdi. (Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçiyi aramışlar 'bildireceğiz' demişler.)

- GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI: (Tutuklunun (Metin Topuz) avukatı ile görüşmesi bir adım olabilir mi?) Bu olay ayın 4'ünde gerçekleşti. Tutuklama oldu. Ayın 4'ünden 10 Ekim'e kadar Başsavcılığa yapılmış görüşme müracaatı yoktur. Ne aile ne de avukatları tarafından. Hiçbir görüşme talebi olmamıştır, bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Gidip ailesi de avukatı da elbette görüşebilir. Bu konularda savcılarımız olumlu düşünüyor. Adalet Bakanımız olumlu bakıyor. (Bakan Çavuşoğlu: Bugün kendisi (M.Topuz) 'Avukatımla görüşmek istiyorum' diye savcılığa başvurmuş. Ve Cuma günü de görüşme olacakmış.)

- KRİZİN SEBEBİ ELÇİ: (Komisyon kurulduktan sonra 'kriz aşılacak' diyebilir miyiz?) Ben, krizi buna bağlantılı olarak görmüyorum. Bir defa krizin sebebi büyükelçidir.

- GÖZATINA ALINIR: 'Elçiliklerimizde, konsolosluklarımızda çalışan Türk personeli gözaltına almak, tutuklamak böyle şeyin olmamalıdır. Bunlar aramızdaki sözleşmelerde yer almalı' tarzında yaklaşım olamaz. Biri suç işlemişse, soruşturmaya maruz kalır, gözaltına alınır.

- MİSİLLEME YOK: (Gözaltının misilleme olduğunu iddia edenler var.) Türkiye bir hukuk devletidir, misilleme olamaz. Artık 15 Temmuz olayının failleri ortaya çıkıyor. Konsolosluklarının içerisinde FETÖ faili ajanlar bulunuyor. Bunlar diplomat değil, bunlar ajan.

- GÖKÇEK SORUSU: (Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşme yaptınız. Sizin istifa etmesini istediğiniz, onun, 2019'a kadar süre istediği iddiaları var.) Öyle bir şey söz konusu değil. 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin mekânının yan tarafında bir müze ve otopark projesi olayı vardı. Bu konuyla alakalı kendisini çağıralım dedik. Bu vesileyle o konulara da, yani sizin ifade ettiğiniz konulara da girme durumu oldu. Olay sadece Melih Bey'in şahsında olan şeyler değildir. Yani bu konuyla ilgili, partimizde, bazı yerlerde bir değişim iradesi söz konusudur.

- BU HAFTA ÇÖZERİZ: Siz 20 sene, 23 sene, 24 sene belediye başkanlığı yapacaksınız, bazı yerlerde üç dönem belediye başkanlığı yapılacak… İlanihaye buralarda kalınacak diye bir şey yok. Bugüne kadar partinin yönetimi, devamı istikametinde eyvallah demişse, her türlü desteği vermişse; şimdi de kalkıp eğer böyle bir irade ortaya çıkmışsa… Bazı arkadaşlarımızın bundan rahatsızlık duymaması, aksine, yönetimimiz böyle bir karar verdiyse, verecekse, o konuda İstanbul Belediye Başkanımızın yaptığı gibi o nezaketi gösterir. Dolayısıyla bu hareketi güçlendirir. Aynı şekilde, mesela Düzce de kalkmıştır, hiç ısrar dahi etmemiştir. Aynı şekilde Niğde, öyle bir ısrarın içerisine girmemiştir. Temenni ederiz ki, bu hafta, önümüzdeki hafta içerisinde bazı görüşmeleri yapacağız, ondan sonra da nihai kararımızı vereceğiz.

- SORUNLU İL BURSA: (Ankara ve Balıkesir dışında, sorunlu başka il var mı?) Bursa.

S400'LERDE SIKINTI YOK

(S-400'lerin ortak üretimi ve Rusya'da buna karşı bir direnç var mı? Türkiye Patriotlarla da ilgileniyor mu?) S-400'lerle alakalı olarak herhangi bir sıkıntı yok. Birinci pakette ortak üretimimiz olmayacak. Birinci paketi onlardan alacağız. Ama ikinci paketten itibaren artık ortak üretimin adımlarını inşallah atacağız. Bizim Putin'le yaptığımız görüşmelerde işi S-400'lerle bitirmeyi düşünmüyoruz. S-500'lerle ilgili de görüşmelerimiz oldu. Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi de (S-500'lerle alakalı) hayata geçiririz. Patriotlarla ilgili herhangi bir düşüncemiz yok. Patriotlar dünyada tedavülden kalkıyor.