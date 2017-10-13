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Şok tehdit: " gibi çok kişi gömdük"

'ın Kudüs gücünden üst düzey general Başkan 'ın İran'a yönelik tehditlerine sert şekilde cevap verdi: Trump gibi çok kişi gömdük. ABD ile nasıl savaşacağımızı biliyoruz.

Şok tehdit: Trump gibi çok kişi gömdük

devleti İslam Devrim Muhafızları'nın denizaşırı faaliyetlerini gerçekleştiren Quds Force (Kudüs Gücü) gücünden üst düzey general İsmail Gani,, ABD Başkanı Donald 'ın İran'a yönelik tehditlerine karşı seraçıklamalarda bulundu.

'HERHANGİ BİR EYLEMDE PİŞMAN OLURLAR'
İranlı general İsmail Gani, "Biz savaşçı bir ülke değiliz ancak İran'a karşı herhangi bir askeri eylemde pişman olurlar" diye konuştu.

'TRUMP GİBİ ÇOK KİŞİ GÖMDÜK'
"Trump'ın İran'a karşı tehditleri ABD'ye zarar verecektir" diyen Gani, "Trump gibi çok kişi gömdük ve ABD'ye karşı nasıl savaşılacağını biliriz" diye konuştu.

İran devleti İslam Devrim Muhafızları (IRGC) 'nın , İran'ın en güçlü koruma birimi olup İran ekonomisinde önemli bir güce sahp olmakla birlikte politik sistemi içinde önemli bir etkisi bulunuyor.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 20:12
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