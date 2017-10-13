Sırbistan'ın ayakta karşıladığı Türk

(...) Vucic, halkın büyük çoğunluğunun desteğini kazanmış, ilginç bir isim. Başbakan olduğu sırada, Srebrenitsa Soykırımı hakkında, "Sırbistan açık ve net biçimde bu korkunç suçu kınamaktadır. Bu suça karışanlardan tiksinmektedir ve onları adaletin huzuruna çıkarmaya devam edecektir" diyen bir açık mektup yayınlamıştı. Ardından 20. yıldönümünde, Srebrenitsa Anması'na katılan Vucic, anıta çiçek koymaya çalışırken, acılı Bosnalılar tarafından tartaklanmıştı. Yumruk yiyen ve taşlanan Vucic ise, bunun organize bir saldırı olduğunu ama Sırpların Boşnaklara yönelik hiçbir nefret duymaması gerektiğini söyleyerek, "Elimi uzatmaya ve barışma politikamı sürdürmeye devam edeceğim" demişti.

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Her şeye rağmen Vucic, hak ettiği bu nefretle karışık duyguların farkında olduğu için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sırbistan'ın en yoğun Müslüman nüfusunu (%85) barındıran Novi Pazar şehrindeki mitinginde, kendisinin burada hiçbir zaman Erdoğan gibi sevgiyle karşılanmayacağını bildiğini ama ne olursa olsun hem Sırbistan hem Novi Pazar'ın iyiliği için çalışmaya devam edeceğini belirtti.