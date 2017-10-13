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Sırbistan'ın ayakta karşıladığı Türk

Hilal Kaplan bugünkü yazısında 'ın Sırbistan ziyaretine, Sırp Lider Vucic'in düşüncelerine ve orada yaşananların dünyadaki yansımalarına ilişkin notlara yer verdi. İşte Kaplan'ın yazısından öne çıkanlar...

Sırbistanın ayakta karşıladığı Türk

(...) Vucic, halkın büyük çoğunluğunun desteğini kazanmış, ilginç bir isim. Başbakan olduğu sırada, Srebrenitsa Soykırımı hakkında, "Sırbistan açık ve net biçimde bu korkunç suçu kınamaktadır. Bu suça karışanlardan tiksinmektedir ve onları adaletin huzuruna çıkarmaya devam edecektir" diyen bir açık mektup yayınlamıştı. Ardından 20. yıldönümünde, Srebrenitsa Anması'na katılan Vucic, anıta çiçek koymaya çalışırken, acılı Bosnalılar tarafından tartaklanmıştı. Yumruk yiyen ve taşlanan Vucic ise, bunun organize bir saldırı olduğunu ama Sırpların Boşnaklara yönelik hiçbir nefret duymaması gerektiğini söyleyerek, "Elimi uzatmaya ve barışma politikamı sürdürmeye devam edeceğim" demişti.

(...)

Her şeye rağmen Vucic, hak ettiği bu nefretle karışık duyguların farkında olduğu için, 'ın, Sırbistan'ın en yoğun Müslüman nüfusunu (%85) barındıran Novi Pazar şehrindeki mitinginde, kendisinin burada hiçbir zaman Erdoğan gibi sevgiyle karşılanmayacağını bildiğini ama ne olursa olsun hem Sırbistan hem Novi Pazar'ın iyiliği için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 10:28
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Uyan T&#252;rkiye Uyan Türkiye

Kılıçdaroğlu nu 1 aylığına bu zatın yanına eğitime gönderelim erdem ve mertlik dersleri alsın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 17:13
Dulqarnein Dulqarnein

kim bilir neden acaba?!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 16:18
taka 41 taka 41

bundan daha güzel aciklama...olamaz..sanirim...adamin birtek 5 Vakit namaz kilmadigi kaldi....bizdeki mUhalaefettekilerden bin kat mantikli konusuyor..bravo diyoruz...Uzatilan zeytin dalini hele hele biz asla geri ceviremeyiz...Müslüman Türkler olarak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 14:29
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