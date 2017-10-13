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Şimdi Sezgin'in piknikçileri düşünsün

CHP'li 'nun piknikçi diye tanımladığı teröristlerin korkulu rüyası olan 8 adet son nesil , TSK'ya teslim edildi.

Şimdi Sezginin piknikçileri düşünsün

Terör örgütüne hem havadan hem karadan büyük darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, gücüne güç katmaya devam ediyor.

Teröristlerin korkulu rüyası olan 'larla başarılı operasyonlar düzenleyen TSK'nın envanterine 8 adet daha SİHA girdi.

YENİ SERİ 8 ADET SİHA

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli İHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Her biri 4 Adet akıllı mühimmat taşıyabilen yeni seri 8 adet SİHA'mız TSK'mıza teslim edildi, semalarımızda yerlerini aldı" dedi.

CHP-HDP SİHA'LARA KARŞI

CHP İstanbul Milletvekili , terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bu dönemde, SİHA'ların kullanılmaması gerektiğini istemişti.

CHP'li vekilin bu açıklamalarından sonra örgütün siyasi kanadı HDP'den de benzer açıklamalar gelmişti.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 08:15
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Adem Adem

İsmi Ebabil olmalı. Gavurların başına taş döken ebabl kuşlarının ismi.

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 14:27
METİJ METİJ

PKK siyasi kanadı CHP oldu K.K TÜRK değil CİA ajanı gibi çalışıyor partiden TÜRK VEKİLLERİ TASVİYE etti yerlerine PKK HDP yanlısı vekilleri doldurdur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 12:51
T&#252;rkM&#252;cahid TürkMücahid

bu 8 ad. sihaya özel isim versek, hiç olmaz ise 1adedine.. "piknikçi"

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 09:13
vatandaş vatandaş

Piknikçisavar nasıl?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 09:37
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