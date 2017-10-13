Şimdi Sezgin'in piknikçileri düşünsün

Terör örgütüne hem havadan hem karadan büyük darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, gücüne güç katmaya devam ediyor.
Teröristlerin korkulu rüyası olan SİHA'larla başarılı operasyonlar düzenleyen TSK'nın envanterine 8 adet daha SİHA girdi.
YENİ SERİ 8 ADET SİHA
Konuyla ilgili açıklama yapan Milli İHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Her biri 4 Adet akıllı mühimmat taşıyabilen yeni seri 8 adet SİHA'mız TSK'mıza teslim edildi, semalarımızda yerlerini aldı" dedi.
CHP-HDP SİHA'LARA KARŞI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bu dönemde, SİHA'ların kullanılmaması gerektiğini istemişti.
CHP'li vekilin bu açıklamalarından sonra örgütün siyasi kanadı HDP'den de benzer açıklamalar gelmişti.
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İsmi Ebabil olmalı. Gavurların başına taş döken ebabl kuşlarının ismi.
PKK siyasi kanadı CHP oldu K.K TÜRK değil CİA ajanı gibi çalışıyor partiden TÜRK VEKİLLERİ TASVİYE etti yerlerine PKK HDP yanlısı vekilleri doldurdur
bu 8 ad. sihaya özel isim versek, hiç olmaz ise 1adedine.. "piknikçi"
Piknikçisavar nasıl?
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