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Sapık kafeste!

Erman A., kendisini spor hocası olarak tanıttı. Okulların etrafında dolaştı. Küçük kız çocuklarını elle taciz etmeye başladı. Şikayetler üzerine ise dün saklandığı evde yakalandı

Sapık kafeste!
İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde sapık alarmı verildi. Polise giden bir veli, "Kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtan birisi kız çocuklarını taciz ediyor. Okulların etrafında dolaşıyor" dedi. Bu iddia üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik kameraları incelendi. Söz konusu zanlının görüntülerde kız çocuklarını elle taciz ettiği belirlendi. hapisten firar etmiş... İsminin Erman A. olduğu tespit edilen 33 yaşındaki sapığı yakalamak için çalışmalar derinleştirildi. Erman A.'nın Bayraklı İlçesi'nde bir evde saklandığı öğrenildi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kaldığı adrese operasyon düzenledi. Polisi görünce panikleyen Erman A. ise kaçmaya yeltendi. Ancak kısa süren bir kovalamacanın ardından kıskıvrak enselendi. Operasyona şahit olan mahalleli de sapığı linç etmek istedi. Polis ekipleri etraftakileri zor sakinleştirdi. 10 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Erman A., hastanede yapılan sağlık kontorülünün ardından, sorgulanmak üzere Bozyaka Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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