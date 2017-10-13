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uzatılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ile ilgili, ''Pazartesi MGK toplanacak TBMM'de görüşeceğiz'' dedi.

OHAL uzatılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'in uzatılacağını belirterek, kısa sürede bu konunun TBMM'de gündeme geleceğini ifade etti. Elitaş, OHAL'in MGK'da Pazartesi günü görüşüleceğini açıkladı.

CHP'Lİ VEKİL OHAL BİTENE KADAR SAKAL UZATACAĞIM DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL ilan edilmesiyle birlikte sakalını uzatma kararı almış ve "OHAL bitene kadar sakalımı kesmeyeceğim" demişti. CHP'li vekilin OHAL sakalının son hali şu şekildeydi:
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 12:28
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Atlantis Atlantis

Kendi ülke ve insanina karsi olanlar var malesef bu güzel ülkede.chpyi kapatsalar ülke cikarina yarar

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 17:05
KARAKALEM KARAKALEM

OHAL KALKMADI DİYE AĞLAMA DUVARINA GİDİP AĞLASIN, YAHUDİ HAHAMINA ÇOK BENZEMİŞ.

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 16:50
KARAKALEM KARAKALEM

OHAL'İ 40 YIL UZATIN DA BU ZATIN SAKALI YERLERE DEĞSİN.

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 16:48
ALİ ALİ

BENCE HİKAYE HUZURU İSLAMDA BULMUŞ ÇAKAL BELLİ.. KORKUDAN KILIF ARIYOR ::))

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evet0
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cevapla 13.10.2017 16:03
Chepni_Nihat Chepni_Nihat

Hiiiiiiiiççç şaşırmadım, zaten chp den ve onun elemanlarından şöyle aklı başında bir hizmet, proje çıksın bende dişimi kıracağım. Lafa bak "kesmeyecekmiş" tabii ohal kalksın ki yardım ettikleri tüm Millet düşmanı Vatan düşmanı kişiler daha rahat hareket etsin, yok öyle yağma, adama bak yaa, adam sanıp millet oy vermiş ona git çalış hizmet et diye, berbat bir sakal uzatıyor çok büyük bir hizmet ediyor.

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 15:36
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