OHAL uzatılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılacağını belirterek, kısa sürede bu konunun TBMM'de gündeme geleceğini ifade etti. Elitaş, OHAL'in MGK'da Pazartesi günü görüşüleceğini açıkladı.

CHP'Lİ VEKİL OHAL BİTENE KADAR SAKAL UZATACAĞIM DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL ilan edilmesiyle birlikte sakalını uzatma kararı almış ve "OHAL bitene kadar sakalımı kesmeyeceğim" demişti. CHP'li vekilin OHAL sakalının son hali şu şekildeydi: