Krizin kaynağı ABD

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Sırbistan gezileri sırasında yanında bulunan gazetecilerden olan Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, gezi dönüşü Erdoğan'ın ABD kriziyle ilgili yapmış olduğu açıklamaları bugün köşesinde yazdı.

İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Sırbistan'ı kapsayan temaslarının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD ile vize krizinin arka planında yatan faktörleri tek tek sayan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı:



VİZE İÇİN KOMİSYON



ABD ile vize konusunda bir gelişme söz konusu mu?

Dışişleri Bakanı (Tillerson) Dışişleri Bakanımıza 'Komisyon oluşturalım' demiş. Yetkililer kendi aralarında konuşacak. Bu komisyonun nasıl olacağına ilişkin metni bizim tarafa iletecekler. (Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçiyi aramışlar 'Bildireceğiz' demişler.)



Metin Topuz'un avukatı ile görüşmesi bir adım olabilir mi?

Tutuklama ayın 4'ünde oldu. Ayın 10'una kadar aile ve avukatları tarafından görüşme talebi olmamıştır. Ailesi de avukatı da elbette görüşebilir. (Bakan Çavuşoğlu: Bugün kendisi savcılığa başvurmuş. Cuma günü avukatıyla görüşecekmiş.)



KRİZİN 8 NEDENİ



Gözaltının misilleme olduğunu iddia edenler var...

Türkiye bir hukuk devletidir, misilleme olamaz. Ama onların neler yaptıklarını da biliyoruz. 1- Benim vatandaşım eşiyle beraber kapılarına gitmiş gözaltına almışlardır. İki yıl oldu daha mahkemeye çıkarmadılar. 2- Halkbank Genel Müdür Muavini 6. veya 7. girişinde tutuklanıyor. 3- Benim 13 korumamla ilgili tutuklama kararı çıkarıyorlar. Bunların bir kısmı ABD'ye hiç gitmemiş. 4-Terör örgütünün bana saldıran bir iki elemanını göstermelik olarak alıp bırakıyorlar ama o saldırganlara karşı çıkmış iki vatan evladını içeride tutuyorlar. 5- Konsolosluklarının içinde FETÖ faili ajanlar bulunuyor. Benzer ajanlar şu anda Amerika'da da var. O ajanlar da Kongre ile çok sıkı ilişki içinde. 6- FETÖ'nün baş ajanı Pensilvanya'da. Size 85 koli teslim ediliyor. Mahkeme kararları yollanıyor. ABD'nin seyirci kalmaya devam etmesi, stratejik müttefikle bağdaşan bir tavır olarak değerlendirilemez. 7- YPG'ye 3.500'ü aşkın TIR silah verdiler. 8- Yaptıkları, Kuzey Suriye'deki terör koridorunu güçlendirmekten başka bir şey değil.

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