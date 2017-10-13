İki milyarder peş peşe demirledi!





Yaklaşık bir aydır Muğla'nın koylarını dolaşan Rusya'nın zengin işadamlarından Farkhad Akhmedov'un yatı 'Luna'ya, Marmaris'te 1.5 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı. Dolum, 13 araçlık tanker filosuyla gerçekleştirildi. Gece saatlerinde başlayan yakıt ikmali sekiz saatte tamamlandı. Ayrıca, yata 500 bin liralık kumanya ikmali yapıldı.