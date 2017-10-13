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İki milyarder peş peşe demirledi!

Muğla'nın Marmaris Limanı'ndaki Büyük Rıhtım'a yanaşan, Rusya'nın ünlü işadamlarından Farkhad Akhmedov'un yatı 'Luna'ya, 1.5 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı. Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks yatıyla Antalya Belek açıklarına demir attı.



Yaklaşık bir aydır Muğla'nın koylarını dolaşan Rusya'nın zengin işadamlarından Farkhad Akhmedov'un yatı 'Luna'ya, Marmaris'te 1.5 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı. Dolum, 13 araçlık tanker filosuyla gerçekleştirildi. Gece saatlerinde başlayan yakıt ikmali sekiz saatte tamamlandı. Ayrıca, yata 500 bin liralık kumanya ikmali yapıldı.

  • 13 Ekim 2017, Cuma 18:00
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