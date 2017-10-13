İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor

Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki halk, ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına cuma namazı sonrası sevgi ve destek gösterisi düzenledi.