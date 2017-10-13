Hürriyet'in hasbahçe haberine çifte yalanlama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan "Hasbahçe'ye İmar" başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yaptığı açıklamada "Maksadını aşmış bir haber. Bizim anıtlar kuruluna önerdiğimiz yer surların arasındaki dar alan. Ve bu alan gördüğünüz gibi metruk bir alan. Bizim açımızdan dünyanın en güzel yeri ama güvenlik açısından da sıkıntılı bir alan" diye konuştu.

BAKANLIK: AKSİNE SUR-U SULTANİ İHYA EDİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "bir gazetede bugün yayımlanan 'Hasbahçe'ye İmar' başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Söz konusu haber tarihi yarımadanın yapılaşmaya ve imara açılmak istendiği algısını oluşturarak kamuoyunu yanıltmayı hedeflediği açıktır. Bütünüyle spekülasyondan ibaret bu haberin aksine Bakanlığımız, Sur-u Sultani'nin yeniden ihyasına ilişkin çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN: İNŞAAT SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL! BİR TAŞ BİLE KOYAMAZSINIZ

Ahırkapı Feneri ile Sepetçiler Kasrı arasındaki alanın imara açılması ya da burada yeni yapılaşmaya izin verilmesinin söz konusu olmadığının vurgulandığı açıklamada, dünya mirası olan Topkapı Sarayı'na ve çevresindeki tarihi dokuya zarar verilmesine asla müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Asla ve asla inşaata açılmayacak! Hasbahçe'de gazetecilerin karşısına geçen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Maksadını aşmış bir haber. Bizim anıtlar kuruluna önerdiğimiz yer surların arasındaki dar alan. Ve bu alan gördüğünüz gibi metruk bir alan. Bizim açımızdan dünyanın en güzel yeri ama güvenlik açısından da sıkıntılı bir alan" diye konuştu.

"ASLA VE ASLA İNŞAATA AÇILMAYACAK"

Amerikalı Sarai Sierra'nın bulunduğu yerde öldürüldüğünü hatırlatan Demir, "Burası asla ve asla inşaata açılmayacak. Burada asla inşaat söz konusu değil. Koruma amaçlı imar palanlarına aykırı taş bile koyamazsınız. Hedefimiz ne peki? Bu alanda ecdad yadigarı tarihi eserlerimiz var. 1. derece SİT alanlarında eserleri ihya mümkün değil. Anca kazı yapıp sergi yaparsınız. Burada İncili Köşk, Şevkiye Köşkü ve Topkapı'ya ismini veren Topkapı batarya binası bulunmaktadır. Burada temel amacımız bu vesileyle bu tarihi eserlerin ihyası ve restorasyonu mümkün olacak ve bu kullanım açısından, güvenlik açısından sıkıntlı alanlar turizme kazandırılacak. Bu eserler hangi amaçla kullanılacak? Topkapı Sarayı'nın depolarında binlerce tarihi eser var. Bunların da sergilenecek mekanlara, müzelelere ihtayacı var. Biz bu öneriyle hem buranın güvenliğini sağlamış olacağız, hem tarihi eserlerin restorasyonunu sağlayacağız. Hem de Topkahı Sarayı'nda bulunan tarihi eserlerin sergilenmesininin önü açılacak. Bunları düşündüğümüzde son derece makul ve pratik bir öneri" şeklinde konuştu.