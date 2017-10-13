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'ye dev operasyon!

ile ilişkili olduğu tespit edilen 115 kişinin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

FETÖye dev operasyon!

İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde 124 adreste 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 08:41
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