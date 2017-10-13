Emine Cansever örgüt üyeliğinden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca DHKP/ C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Emine Cansever'in de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.





İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği de Emine Cansever ve diğer 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.











