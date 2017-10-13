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örgüt üyeliğinden tutuklandı

DHKP-C soruşturmasında 11 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gezi provokasyonları sırasında elindeki sapanla polise taş atarken görüntülenen  de var.

Emine Cansever örgüt üyeliğinden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca DHKP/ C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 'in de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği de Emine Cansever ve diğer 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 18:30
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