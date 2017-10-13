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Dehşeti yaşadı

Çetin Ünlü, ’un göbeğinde köpeklerin saldırısına uğradı. Kalçasından yaralandı. Hayvanlara çiğ et yediren Zeliha Bürtek’ten şikayetçi oldu...

Dehşeti yaşadı
İstanbul'da 'a bağlı Gayrettepe'de iki komşu arasındaki kavga mahkemeye taşındı. Çetin Ünlü evine girmek istediği sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri Ünlü'yü kalçasından ısırdı. Öfkeli adam köpeklere çiğ et atan öğretim görevlisi Zeliha Bürtek'ten şikayetçi oldu. Ünlü, "Hayatımız tehlikede. Köpekler et bulamayınca bizi parçalayacak. Korkuyoruz. Yürürken bile havlıyorlar. Başımıza birşey gelirse bunun hesabını kim verecek" dedi. Bürtek'e dava açıldı. 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan Bürtek, "Biz hayvanseverler olarak çiğ et atmıyoruz. Yardım olsun diye besliyoruz. Bu konuda hiç şikayet gelmedi" diye ifade verdi. Hakim de "Zamanım olsa ben de hayvan beslerim. Hayvan beslemek kötü bir şey değil" diyerek Zeliha Bürtek'e berat kararı verdi. Çetin Ünlü ise karardan memnun değil. Bürtek'in 2 yıldır marketlerden çiğ etleri toplayıp köpeklere attığını, onlarca köpeğin biriktiğini ve çevredeki insanlara saldırdığını ifade etti.

Mustafa KAYA
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