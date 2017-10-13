Dehşeti yaşadı

İstanbul'da Beşiktaş'a bağlı Gayrettepe'de iki komşu arasındaki kavga mahkemeye taşındı. Çetin Ünlü evine girmekistediği sırada köpeklerinsaldırısına uğradı. Köpeklerdenbiri Ünlü'yü kalçasından ısırdı. Öfkeli adam köpeklere çiğ et atan öğretim görevlisi Zeliha Bürtek'ten şikayetçi oldu. Ünlü, "Hayatımız tehlikede. Köpekleret bulamayınca bizi parçalayacak.Korkuyoruz. Yürürken bilehavlıyorlar. Başımıza birşey gelirse bunun hesabını kim verecek" dedi. Bürtek'e dava açıldı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan Bürtek, "Biz hayvanseverler olarak çiğ et atmıyoruz. Yardım olsun diyebesliyoruz. Bu konuda hiç şikayetgelmedi" diye ifade verdi. Hakim de "Zamanım olsa ben de hayvan beslerim. Hayvan beslemek kötü bir şey değil" diyerek Zeliha Bürtek'eberat kararı verdi. Çetin Ünlü ise karardan memnun değil. Bürtek'in 2 yıldır marketlerden çiğ etleri toplayıp köpeklere attığını, onlarca köpeğin biriktiğini ve çevredeki insanlara saldırdığını ifade etti.
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