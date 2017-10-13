Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği yerli üretim silah kullanımı konusunda, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı harekete geçti.
ERDOĞAN'IN EKİBİ TARAFINDAN KULLANILIYOR
Yerli imkanlarla üretilen MPT-76, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı.
POLİSLER SİLAHIN PERFORMANSINDAN MEMNUN
Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları silahın performansından memnun olduğu öğrenildi. İlk aşamada, Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi (CAT) tarafından MPT-76 kullanılmaya başlandı.
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bu sene eylül ayinda Türkiyeye geldim (3 hafta), itiraf etmem gerekki, OHAL hic ama hic aklima gelmedi, hic fark etmedim... , simdi sasiriyorum XD :)
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