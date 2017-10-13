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: Namert kaçar mert direnir

, "Namert kaçar mert direnir. Üstelik biz artık sadece savunmuyoruz, kendi planımızı adım adım uyguluyoruz. Türkiye'yi tüm dünyadan tecrit etmek için elinden geleni yapanlar beyhude uğraşıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Namert kaçar mert direnir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Türkiye'yi, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile köşeye sıkıştıramayanlar kendileri doğrudan araya girmeye başladılar. AB'deki serbest dolaşım hakkımızı sürekli erteliyor ve bizleri oyalıyorlar. Bunun için göçmenlerin Avrupa'ya yönelmesini engellemek amacıyla kendilerinin önerdiği yardımlar yapılmıyor. Tüm teamüller ve diplomatik kurallar yok sayılarak ABD'ye vize başvuruları askıya alınıyor.

DEAŞ'a karşı en ciddi mücadeleyi yürüten Türkiye'yi terör örgütleri ile yan yana göstermenin yolları aranıyor. Ekonomimizle ilgili olumsuz spekülasyonlar üretiliyor. Gezi olayları sırasında bir kesim çerden çöpten bahanelerle sokaklarda olay çıkarmaya başladığında milletimiz oyunu gördü ve ona göre pozisyon aldı. 17-25 Aralık'ta milletimiz bize her zamankinden çok daha fazlasıyla sahip çıktı. 7 Haziran'dan sonra hiçbir parti tek başına iktidara gelemeyince kimlerin eski Türkiye hayali ile yerinde duramadığını yine en iyi milletimiz gördü. 1 Kasım'da durumu düzeltti.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İPLERİNDE ELLERİNDE TUTANLAR...
PKK terör örgütünü tekrar devreye soktular. Aynı dönemde DEAŞ terör örgütünün de canlı bomba saldırıları artmaya başladı. Bu örgütün ipini elinde tutanların hedef olarak ülkemizi gösterdiği anlaşılıyordu.

15 Temmuz gecesi yeni bir hamle yaptılar. Bu defa bambaşka bir manzara ortaya çıktı. Milletimiz tarihinde ilk defa darbecilere karşı fiilen mukavemet gösterdi. Biz de milletimizle birlikte darbecilerin karşısına dikilerek bu teşebbüsün akamete uğratılmasını sağladık. Hemen arkasından Fırat Kalkanı ile bizi durduramayacakları mesajını darbenin arkasındaki güçlere verdik.

NAMERT KAÇAR MERT DİRENİR
​Türkiye'ye siyasi, sosyal, diplomatik, askeri, ekonomik, tüm alanlarda diz çöktüremeyenler yeni oyunlarla karşımıza çıkıyor. "Namert kaçar, mert direnir" diyoruz. Biz sadece direnmekle kalmıyoruz, kendi oyun planımızı adım adım uyguluyoruz. Savunmamızı güçlendirirken taarruzu da ihmal etmiyoruz.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 11:53
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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BGK BGK

CHP TÜRK PARTİSİ değilki ABD CİA kucağında HDP PKK partisi yapıldı

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 12:48
valter valter

cumhurbaşkanımız da olmasa; tarihin kırılma noktasını yaşadığımız şu yıllarda yine çökerdik ve bölünürdük. allah razı olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 12:39
koylu koylu

helal be saten hep namertler kacmisdir namert oglu namerte kacacak yolun acik olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 12:22
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