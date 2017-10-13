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'de derin çatlak

Yalova milletvekili , Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği haberlerine partinin kanalı Halk TV'de büyük tepki gösterdi. "Bu haberler kasıtlı olarak yaptırılıyor" iddiasında bulunan İnce, parti içinde krize neden oldu.

CHPde derin çatlak

'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan CHP Yalova Milletvekili 'nin hedefinde bu kez kendi partilileri vardı.

"HABERLER KASITLI OLARAK YAPTIRILIYOR"
Kendisiyle ilgili olarak Bursa, İstanbul gibi illere belediye başkanı adayı yapılacağı yönündeki söylenti ve haberlere tepki gösteren İnce, "Ben geçmişte bir iddiada bulundum. Genel başkan olmak ve bu ülkeyi yönetmek istiyorum dedi. İddiamın arkasındayım ama 2019 seçimleri öncesi aykırı ses çıkarmamaya çalışıyorum. Bir gün bakıyorum Ankara'ya, bir gün Bursa'ya, bir gün ise İstanbul'a aday oluyorum. Bunları küçümsüyor değilim ama bunu birilerinin kasıtlı olarak yaptırdığını biliyorum. Bu haberleri CHP'liler yaptırıyor." dedi.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 10:03
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Chepni_Nihat Chepni_Nihat

Sen ve ülke yönetmek mi ? hee olur git afrikada ki 2 milyon 3 milyonluk kabileleri yönet (bilmem onuda yapabilirmisin pek ümidim yok) hızla büyüyen koca TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni yöneteceksin heee. geç bu işleri öyle önüne geleni Başbakan, cumhurbaşkanı yapıldığı dönemleri atlattık, gelişen büyüyen bir Türkiye den bahsediyoruz. Senin parti denilen oluşumunda senin de zihniyetin bozuk, bu bozuk zihniyet ile Türkiye gibi Yüce bir ülke yönetilmez.

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 15:52
METİJ METİJ

CHP de ne kadar TÜRK vekil varsa TASVİYE edildi yerlerine HDP PKK lılar dolduruldu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 12:49
AHMET AHMET

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE TEMASI KOPARMALARI GEREK LAKİN ÇOK GEÇ...

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 15:38
koylu koylu

hoba birkere sunu iyi bil muharem ince bey sen parti baskani ola bilirsinde basbakan olamazsin basbakan olman icin once boyuk sehir belediye baskani olacaksin ondan sonra turkiyeyi yoneteceksin oyle zebile iner gibi turkiye yonetilmez oyle turkiye senelerce yonetildi yaga gaza sekere mazuta namerte muhtac olundu once halk hizmetini gorsun elbise giyib giravat takib turkiyeyi yoneteceyim demekle olmuyor

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 12:19
ado ado

ya senden ne milletvekili olur nede belediye başkanı senden ancak kaz çobanı olur

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evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 11:37
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