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milletin 2 milyon lirasını hala ödemedi

Meclis Başkanlık Divanı'nın 'li eski üyesi Elif Doğan Türkmen'in, 2 milyonluk telefon faturası millete kaldı. CHP'nin “Elif Hanım evini satar öder, milletvekilleri olarak öderiz. Altında kalmayız” sözü, üzerinden aylar geçmesine rağmen havada kaldı.

CHP milletin 2 milyon lirasını hala ödemedi
Meclis Başkanlık Divanı'nın 'li eski üyesi Elif Doğan Türkmen'in, 2 milyonluk fatura skandalı nedeniyle görevinden istifa etmesinin üzerinden aylar geçti. Ancak geride kalan günlerde fatura ile ilgili bir gelişme yaşanmış değil. Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu gerekirse para toplanıp ödenebileceğini söylemişti. Ne para toplandı ne de ödeme yapıldı.

Üzerinden aylar geçti. O skandal faturaya ilişkin arpa boyu yol katedilemedi. CHP'li Elif Doğan Türkmen, 2 milyon liralık iletişim faturasını ödemedi.

Kişisel giderlerini ödemek ise millete kaldı. Erdoğdu'nun bu sözleri de unutuldu, ne para toplandı, ne de ödeme yapıldı.

Hem CHP hem de Elif Doğan Türkmen, eleştirilere kulak tıkadı... Dönemin Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, skandal faturayı etik bulmadı ancak Türkmen'e herhangi bir yaptırım da uygulanmadı.

CHP milletin parasını, vekilinin vicdanıyla akladı... Türkmen'in vicdanıysa ödeme yapmaya el vermedi. Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Meclis Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etti. İstifa etti ama karşılığında ödemesi gereken iki milyon lira cebinde kaldı, dolayısıyla faturayı millete kesti...
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 19:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

malina el koyun bitsin bu rezalet.

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cevapla 14.10.2017 11:29
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