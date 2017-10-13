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’tan mektup var

Türkiye, ’a can verdi. Terörden arınan topraklarda iletişim hizmetleri de ’ye bağlandı

Cerablus’tan mektup var
Türkiye sadece sınırlar içinde değil, sınır ötesindeki coğrafyalara da el uzatmayı sürdürdü. TSK, Fırat Kalkanı Operasyonu ile , El Bab gibi kentleri terörden arındırıp bu toprakları gerçek sahipleri olan Suriyeliler'e geri verdi. Bölgede eğitim, sağlık ve emniyet gibi temel hizmetler için destek sağlayan Türkiye, son olarak Cerablus'a şubesi de açtı. Bölgede yaşayanlara hizmet vermeye başlayan şube, halkın iletişim ve bankacılıkla ilgili her türlü eksikliğini giderdi. Daha önce Cerablus-Türkiye arasındaki özellikle para havalesi açıktan ve yüksek komisyon karşılığında yapılmaktaydı. Öte yandan Mehmetçik sınır ötesine bir kez daha geçti. İdlib'e ikince kez giren askerlerimiz keşif için kuzey kırsalında 8 bölgede incelemelerde bulundu. Türkiye'den bölgeye 20 TIR gıda malzemesi de gönderildi.
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