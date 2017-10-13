Cerablus’tan mektup var

Türkiye sadece sınırlar içinde değil, sınır ötesindeki coğrafyalara da el uzatmayı sürdürdü. TSK, Fırat Kalkanı Operasyonu ile Cerablus, El Bab gibi kentleri terörden arındırıp bu toprakları gerçek sahipleri olan Suriyeliler'e geri verdi. Bölgede eğitim, sağlık ve emniyet gibi temel hizmetler için destek sağlayan Türkiye, son olarak Cerablus'a PTT şubesi de açtı. Bölgede yaşayanlara hizmet vermeye başlayan şube, halkın iletişim ve bankacılıkla ilgili her türlü eksikliğini giderdi. Daha önce Cerablus-Türkiye arasındakiözellikle para havalesi açıktan ve yüksekkomisyon karşılığında yapılmaktaydı. Öte yandan Mehmetçik sınır ötesine bir kez daha geçti. İdlib'e ikince kez giren askerlerimiz keşif için kuzey kırsalında 8 bölgedeincelemelerde bulundu. Türkiye'den bölgeye 20 TIR gıda malzemesi de gönderildi.
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