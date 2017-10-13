Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Stoltenberg vize krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Ben ABD ve Türkiye'ye sadece oturup çözüm bulmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü birlikte yakın bir şekilde çalışabiliyor olmamız birlik içi önemli, özellikle o bölgede. Çünkü Türkiye, terörle mücadele için kilit önem taşıyor" demişti.