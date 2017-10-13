Stoltenberg vize krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Ben ABD ve Türkiye'ye sadece oturup çözüm bulmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü birlikte yakın bir şekilde çalışabiliyor olmamız birlik içi önemli, özellikle o bölgede. Çünkü Türkiye, terörle mücadele için kilit önem taşıyor" demişti.
Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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