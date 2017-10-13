"Boşanmak isteyen çiftlerin yüzde 38,5'i boşanmaktan vazgeçirildi"

Bakan Kaya, Uluslararası Vuslat Platformu ve Üsküdar Belediyesi tarafından Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlenen "Aile, Toplum ve Devlet Sempozyumu"nun açılışına katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Bakan Kaya, Türkiye'nin çok büyük zenginliklere sahip olduğunu belirterek, bu zenginliklerin en başında da vatanına, milletine, bayrağına ve imanına sahip çıkan şuurlu bir genç nüfus olduğunu ifade etti.

"Bizim tarihimizin de bugünümüzün de geleceğimizin de merkezinde gençlerimiz var." diyen Kaya, Türkiye'nin milletine, bayrağına ve davasına aşkla bağlı nesillerin emaneti olduğunu dile getirdi.

Kaya, 15 Temmuz'da da bunun görüldüğünü aktararak, "Bizim 15, 16 hatta 17 yaşında şehitlerimiz var. Mesele vatan olduğunda gözünü kırpmadan kendisini tankların önüne atan çocuk yaşta şehitlerimiz var. Aynen Çanakkale'de olduğu gibi, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi." diye konuştu.

"GENÇLERİMİZ BİZİM EN BÜYÜK SERMAYEMİZ"

Güçlülerin haklı olduğu bir düzen yerine, haklıların güçlü olduğu bir düzen inşa etmeye çalıştıklarının altını çizen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zengin irfan geleneğiyle beslenen genç nesiller için çok büyük bir emek harcanıyor. FETÖ'cü teröristlere emanet edilen bir nesil vardı. Ama bugün çok şükür sivil toplum kuruluşlarımız ve devletimizle gençlerimize hep birlikte sahip çıkıyoruz ve onları her türlü kötü tuzaklardan hep birlikte kurtardık, kurtaracağız. Gençlerimiz bizim en büyük sermayemiz. İnşallah geleceğin güçlü Türkiyesini de gençlerimizle birlikte hep beraber inşa edeceğiz."

Konuşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hizmetlerinden de bahseden Kaya, şunları söyledi:

"Kimsesiz yaşlılarımız için huzurevleri yapıyorduk. Halen yapıyoruz ama istiyoruz ki yaşlılarımız, evlerimizin büyükleri ailelerinin yanında bakılsınlar. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 500 bin yaşlı ve engellimize evde bakım desteği veriyoruz. Bu en az 2,5-3 milyon kişilik bir aile ortamını etkileyen bir yardım desteği. Biz bu yardım desteği ile istiyoruz ki engellilerimiz, yaşlılarımız ailelerinin yanında bakılsın. Ekonomik güçlük çektikleri için ailelerinden uzak kalmasınlar istiyoruz."

Maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesinin yanından ayrılmak zorunda kalan yaşlıları sosyal devlet anlayışı ile ailelerinin yanında desteklediklerini anlatan Kaya, bugün bu hizmetten 500 bin yaşlı ve engelli vatandaşın yararlandığını belirtti.

"105 BİN ÇOCUĞA AİLESİNİN YANINDA BAKILIYOR"

Yine aynı şekilde maddi imkansızlıklar yüzünden ailesinin yanından uzak kalacak olan çocuklar için de Bakanlık olarak sosyal ve ekonomik destek hizmeti sunduklarını hatırlatan Kaya, "Bugün 105 bin çocuğun ailesinin yanında bakımını sağlıyor ve ekonomik destekle çocuklarımızın ailesinin yanından kopmamasını sağlıyoruz. Biz inanıyoruz ki hem çocuklar hem büyükler ailelerinin yanında bakıldığı zaman, her zaman daha mutlular ve aile de aslında daha huzurlu." ifadesini kullandı.

Sadece ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan çocukları kurum bakımı kapsamına aldıklarını vurgulayan Kaya, Kurum bakımında bugün 13 bini aşkın çocuğun bulunduğunu kaydetti.

Bakan Kaya, koruyucu aile modelini de yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bugün 0-3 yaş arasında 580 çocuğa bakanlık bünyesinde yer alan kurumlarda bakıldığını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki bu 580 evladımız da bir aile ortamında, sıcak bir yuva ortamında, bir anne ve baba şefkatiyle büyüsünler. Koruyucu aile olduğunuz zaman çocuk yine devlet koruması alında bulunuyor. Nüfusunuza geçirmiyorsunuz. Sadece o çocuğa annelik ve babalık yapıyorsunuz. Şefkatinizi veriyorsunuz ve biz koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizi ekonomik olarak da destekliyoruz."

"AİLE EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA 700 BİN AİLEYE EĞİTİM VERİLDİ"

Kaya, Bakanlık olarak aile bütünlüğünün korunması anlamında da birtakım faaliyetler yürüttüklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak eğitimin çok çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden aile eğitim programları düzenliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 700 bine yakın ailemizi, aile eğitim programlarımızda farklı anlamlarda eğittik. İnanıyoruz ki eğitim ömür boyu sürmesi gereken bir sistem, bu yüzden ailelerimizi eğitiyoruz. Onlara, evlilik öncesi eğitim programlarında evlilikte yaşayabilecekleri zorluklar karşısında zorlukları ve sorunları aşma noktasında nasıl yöntemler uygulayabilecekleri noktasında evlilik öncesi eğitim programları sunuyoruz. Bugün yaklaşık 500-600 bine yakın evlilik öncesi eğitim programı alan çiftimiz var."

Evlilikleri boşanma aşamasına gelen çiftlere de danışmanlık hizmeti verdiklerini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yine evlenmiş çiftlerimiz için de eğer evliliklerini sürdüremeyeceklerine inanıyorlarsa ve boşanmaya başvurmuşlarsa eğer, boşanma süreci danışmanlığı dediğimiz bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu boşanmaya karar vermiş boşanma aşamasındaki çiftlere verdiğimiz bir danışmanlık hizmeti. Boşanma süreci danışmanlığı verdiğimiz çiftlerimizden 38,5'inin boşanmaktan vazgeçtiğini gördük. Boşanma süreci danışmanlık hizmeti ailelerimize verdiğimiz belki de en önemli destek mekanizmalarımızdan birisi. Önümüzdeki dönemde bu hizmetimizi tüm ülkede daha da yaygınlaştıracağız inşallah."