Başbakan Yıldırım'dan Ankaralılar'a müjde

"10 YIL İÇİNDE KOCA DÜNYADA 10 TANE BÜYÜK PROJE YAPILDI. BUNLARDAN 5 TANESİNİ TÜRKİYE YAPTI"
Gecede konuşan ve Ankara'nın tarihten gelen önemini anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz gecesi darbecilere geceyi dar eden, meydan okuyan milli mücadele ruhunu yeniden dirilten bütün Ankaralılarla aynı havayı solumaktan bahtiyarlık duyuyorum. 15 Temmuz'da şehit olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat diliyorum. Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarına ve bu ülke için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi şükranla anıyorum.
Başkentler her ülkede sembol şehirlerdir. Her birisi kendi içinde anlam ve öneme sahip şehirler başkent sıfatını taşır. Selçuklu'nun başkenti Konya, Osmanlı'nın başkenti Bursa, Edirne, İstanbul, Ankara'da cumhuriyetimizin başkenti olarak yeni bir vizyonun geleceği, temsilcisi konumundadır. Ankara öylesine önemli bir şehir ki, milli mücadele, istiklal Harbimiz bu şehirden yönetilmiştir. TBMM Ankara'da açılmış, adeta cumhuriyetin temelleri burada atılmıştır. Ankara, Kurtuluş Savaşımızda üstlendiği sorumluluk ile ülkemizin işgalden kurtulmasına öncülük eden şehrin adıdır. Ankara'nın İstiklal Mücadelesinde merkez olması, daha sonra başkent olması bu şehrin coğrafi, tarihi ve sosyal özellikleri ile yakından ilgilidir. 4 bin yıldır dünyanın ana güzergahı üzerinde bulunan bir şehirden bahsediyoruz. Ankara deyince eski Tunç Çağı'ndan başlayarak. Hititler, Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular gibi çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan bin yerden bahsediyoruz. Bugün de binlerce yıllık Türk tarihinin son dönemini en iyi simgeleyen şehirlerden birisi Ankara.
Burada bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu tarih mirasımızın zenginliğini yansıtmaktadır. İçimizde görmeyen, yabancı misafirlerimiz varsa mutlaka bu müzeyi ziyaret etmeli. Bu coğrafya Malazgirt Zaferi'nden 2 yıl geçtikten sonra 1073 yılında Ankara Türk varlığı olmuştur, Türklerin himayesine geçmiştir. Hacı Bayram Veli Hazretleri Türklerin Anadolu'yu fethinden sonra bu coğrafyada bulunan manevi önderlerin en önemlilerinden birisidir. Mevlana ve Yunus Emre ile aynı dönemde yaşayan Hacı Bayram Veli bugün Ankara'nın manevi şahsiyetlerinin başında gelmektedir. Ankara arkeolojik kalıntıları, tarihi zenginlikleri, kültürel birikimi ve modern zamanın simgesi bir çok eserleri ile dünyanın seçkin baş şehirlerinden birisi olmayı bundan sonra da sürdürecektir. Gelişimini bugüne kadar artıran Ankara diğer şehirlerimiz için de güzel bir örnek olmaya devam edecek. Benden önce belediye Başkanımız Ankara'nın önceki halini ve yeni halini detayları ile anlattı. Bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
"Biz Ankara ile birlikte 81 ilimizin tamamının kalkınması ve gelişmesi için 15 yıldır gayret gösteriyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, Ankara'ya son yılda AK Parti hükümetleri ile 60 milyar tutarında yatırım yapıldığını kaydetti. Yıldırım, "Birçok proje var. Ankara'yı hızlı trenin başkenti yaptık. Yüksek Hızlı Tren Garı ile Ankara'ya sembol bir eser kazandırdık. Ankara'yı şimdi Sivas'a bağlıyoruz, 2019'da inşallah Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya'dan sonra Sivas'a da hızlı tren ile gitmek mümkün olacak. Ankara'dan Sivas'a 2 saatte ulaşmış olacağız. 2019'da aynı şekilde Afyonkarahisar ve Uşak'ı Ankara'ya hızlı tren ile bağlamış olacağız. Ankara merkezli 14 büyük ilimize hızlı tren ile ulaşma imkanına sahip olunacak. Ankara için devam eden projelerin toplam tutarı 25 milyar Türk Lirası'dır. Ankara'da Kırıkkale'ye, oradan da Delice otoyol ihalesini yaptık. Elmadağ rampalarının önceki halini biliyorsunuz. Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde 19 Mayıs Stadı'nı yeni bir stat olarak inşa edeceğiz. Ankara için hedeflerimizi 50 yıl, 100 yıl sonrasına göre planlıyoruz. Dünyanın hayranlıkla izlediği projeleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Küresel kriz, 2008 dünya krizi başlayalı neredeyse 10 yıla yaklaştı. Kriz devam ediyor. 10 yıl içinde koca dünyada 10 tane büyük proje yapıldı. Bunlardan 5 tanesini Türkiye yaptı. 10 büyük küresel projenin 5 tanesi Türkiye'ye ait" diye konuştu.
ANKARALILARA MÜJDE
Ankara'nın başkent olmasının yıl dönümü vesilesiyle Ankaralılara bir de müjde veren Başbakan Yıldırım, "Ankara'nın bir meydanı var, ben daha yeni bakan olmuştum, 'burası neresi' dedim. 'Havaalanı' dediler. Yolu köy yolu, Ankara'nın meydanı köy meydanı gibiydi. Hiç Ankara'ya yakışan bir şey değildi. O modern terminali yaptık ve hizmete aldık. Eski siyasetçilerin birisi uçaktan inip içeriye girince 'evladım bizi yanlış yere getirdin, ben Ankara'ya gidecektim' demiş. Ankara olduğunu söyleyince bir türlü inanamamış. CHP'liler Ankara'daki Esenboğa Havalimanı Terminalinin yapılmaması için büyük bir direnç gösterdiler. 'Devletin parasını çarçur ediyorsunuz, ne lüzum var, kimleri zengin edeceksiniz' dediler. Yap-İşlet-Devret olarak yaptırdığımız o terminal ilk yılda garanti ettiğimiz yolcuyu geçti, üzerine çıktı, üzerine çıkan yolcudan gelin gelirlerin yarısını da biz almaya başladık. 14 yıl geçti süre bitti, tekrar kiraya verdik, şimdi oradan da külliyetli miktarda para alıyoruz. Önemli olan para değil, parayla herkes yapar. Yeter ki, işin nasıl olacağını bileceksiniz, kaynak üreteceksiniz, kamuya yük getirmeden iş yapacaksınız. 48 milyar dolarlık 15 yılda bütçe dışı kaynaklardan proje yaptık. 157 proje yaptık. Bu projelerin işletme süresinde kamuya verilecek kaynak miktarı 70 milyar dolar. Bizim garanti olarak ödeyeceğimiz para 12 milyar dolar. Karşılığında da 70 milyar dolar para var. Maalesef bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Esenboğa Havaalanının yurt dışına çıkışları biraz zayıf. Şuanda 11 noktaya uçuş var, bir başkent için bu yeterli değil. THY ile konuştuk, en kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz. İlk olarak 29 Ekim'de ilk uçuş Frankfurt'a, ardından Viyana, Berlin ve Paris'e yapılacak, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Ankara'nın geldiği noktanın herkesin göğsünü kabarttığını belirten Vali Ercan Topaca, "1920'leirde 15-16 bin nüfuslu bir şehirden bu gün yaklaşık 5.5 milyon nüfusu, çok gelişmiş, ışıl ışıl bir kent Ankara. İnsanımız, içinde parklarıyla, yollarıyla başka şehirlere imrenmeden rahatça yaşayabileceği huzurlu bir kent Ankara. Bunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu zamana kadar görev yapan hükümetlerimiz, belediye başkanlarımız, özellikle son dönemde Melih Beyin hizmetlerini özel olarak anmak gerekiyor. Kendisine Ankara Valisi olarak Ankaralılar adına teşekkür ediyorum. Ankara Cumhuriyeti kuranların hayalleri ile örtüşür bir başkent haline geldi. Bu kente vali olmaktan bende onur ve gurur duyduğumu, zevkle ve isteyerek hizmet etmeye çalıştığımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
Belediye Başkanlığı döneminde Ankara'ya yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaralıların ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının gayreti ile 15 Temmuz darbe girişiminin geri püskürtüldüğünü kaydetti. Avrupa'nın en büyük tema parkını açacaklarını belirten Gökçek, Ankara turizmine ciddi anlamda katkıda bulunacaklarının altını çizdi. Gökçek, "Ankara'yı başkent olarak seçen ve ilan ettiren Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
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