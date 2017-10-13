Bahçeli'den ABD Büyükelçisi John Bass'a sert tepki

Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk milletinin kaderinin tarihin her döneminde bağımsızlık olduğunu, bu kaderin gölgelenmesinin, karalanmasının, kiralanmasının ve leke tutmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Türkiye'nin müstemleke bir ülke olmadığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"(Türkiye) Müstevli hesaplara kurban edilmeyecek, mütecaviz emellere teslim olmayacak, boyun eğmeyecektir. Zulüm ve imha cephesi ne kadar cani ve ceberut olsa da, milli varlığımızın azameti, milli ruhumuzun asaleti hepsini ezmeye yetecektir."



"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Bahçeli, 19. yüzyılda yabancı sefirlerin şımarıklığı, sömürge valisi edasıyla görev yapmalarının milli hafızalarda derin bir iz ve yara bıraktığına dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Hayalen tasavvur edemediğimiz ne varsa bir dönem maalesef başımıza gelmişti. Bunun tekrarı yaşanmayacaktır. Güvence Türk milletidir. Bir devleti temsilen ülkemizde bulunan yabancı diplomatlar mütekebbir değil, her şeyden önce haysiyetli ve hürmetkar olmalıdır. Türk milleti oyuncak değildir, bağımlı ve tutsak hiç değildir. Herkes haddini bilecek, görev ve sorumluluklarının hudutlarından taşmayacaktır. Türkiye azar yiyecek, aza kanaat edecek, hiddet ve şiddetle, komplo ve karanlık kampanyalarla hizaya getirilecek bir ülke olamayacaktır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Maddi ve bilhassa manevi sukut korku ve acz ile başlar." sözünü anımsatan Bahçeli, korku ve acizliğin Türk milletine yabancı olduğunu belirtti.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Vize konusundaki ABD ile yükselen gerilimin düşürülmesi tavsiye ve temennimizdir. Ancak düşmeyecekse bunu biz değil, onlar düşünmelidir. Güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru açmak, bu koridora hainleri toplamak isteyenlerin vize krizi yaratması hezeyan ve hüsrandır. Türkiye, amirlerinin düdüğünü çalan bir büyükelçinin, iki dudağından çıkıp aba altından sopa gösteren sözlerini hoş görmeyecektir. Misak-ı Milli'nin ruhuna pranga, Ankara'nın bağrına ve bahtına hançer vurmak için hazır bekleyen zalimler, karşılarında imanı bulacaklardır. 'Misakımilli mülkü millettir; millet ise Türk'tür.' Manayı eğer anlamayan varsa anlayandan, duymayan varsa duyandan öğrenebilecektir. Vaziyetin telaş ve ümitsizliği diye bir şey yoktur. Karamsarlığa hiç gerek yoktur. Biriz, beraberiz, büyük ve güçlü Türkiye'yiz."

ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ

Bahçeli, Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü de kutlayarak aziz Atatürk'ü, fedakarlık anıtı muhterem şehitleri, büyük ecdadı rahmetle andığını bildirdi. Bahçeli, Ankara'nın, tarihteki şanlı başkentlerin son halkası, tam bağımsızlık fikriyatının, payidar milli onurun yaşayan ve yaşayacak kutlu destanı olduğunu vurguladı.

Bahçeli, şunları ifade etti:

"Dilimiz Türkçe'dir. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Başkentimiz Ankara, bayrağımız ay yıldızlı al bayrak, irade Türk milletidir. Kısaca Ankara demek; 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünü ebediyete taşımak, istiklalimizin namus ve emanetini korumak demektir."