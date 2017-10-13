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Albayrak açıkladı, Yunan çıldırdı

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı "Akdeniz'e ve Karadeniz'de doğalgaz araması yapacağız" açıklaması Yunanistan'ı korkuttu.

Albayrak açıkladı, Yunan çıldırdı

8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, önce Akdeniz'de sonra da Karadeniz'de kararlı bir şekilde petrol ve doğalgaz çalışmalarının yapılacağını ilk sondajın da 2018 yılında yapılacağını söyledi.

"SONRASI YA NASİP"
"Sonrası ya nasip. Tüm çalışmaları bilimsel olarak yapacağız." diye konuşan Bakan Albayrak'ın sözleri, Yunan medyasında geniş yer buldu.

"BAKAN TAHRİK EDİYOR"
Ülkede yayın yapan "Dimokratia" gazetesinde çıkan haberde Türkiye'nin enerji bakanı aracılığıyla Yunanistan'ı tahrik ettiği ifade edildi: "Ankara, bu kez "Sultan" aracılığıyla değil, bakan olan Erdoğan'ın damadı aracılığıyla tahrikte bulunuyor!"

TÜRKİYE'NİN NİYETİ BELLİ
Bakan Albayrak'ın "Türk ve Kıbrıs sularında 'kuyular' açmaya başlayacağız." sözlerini haberine taşıyan Yunanlılar, Ankara yönetiminin niyetinin açık bir şekilde belli olduğunu yazdı.
  • 13 Ekim 2017, Cuma 08:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik, tevfik,

eeee yunan oğlu yunan hadi tahrik diyelim ,sizler her türlü tahrik ve şımarıklığı yaparken iyimi oluyordu ,şimdi size aynısı hatta yüzde 1 olunca çıldırıyorsunuz ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.10.2017 08:57
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