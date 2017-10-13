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2 yakaya 2 afet eğitim merkezi

Kentin iki yakasında birer afet eğitim merkezi kurulacağını belirten Akdağ, toplanma merkezleri konusunda ise spekülasyon yapıldığını kaydetti

2 yakaya 2 afet eğitim merkezi
Başbakan Yardımcısı , İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen İstanbul Afet Farkındalık ve Hazırlık Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına bilgi veren Akdağ İstanbul'a içerisinde simülasyonların da olduğu iki adet afet eğitim merkezi kuracaklarını belirtti. Akdağ "Bu merkezi İl Afet Müdürlüğümüzle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte gerçekleştirecek. Buralarda simülasyon yapılabilecek gelişmiş ekipmanlar olacak" dedi. Deprem sonrası toplanma alanları ile ilgili bir soru üzerine de Akdağ, "Bu konuda birçok spekülasyonun yapıldığını biliyoruz. İstanbul'da binin üstünde toplanma alanı var. Söylendiği gibi 'İstanbul'da binalar yapılıyor, bu alanlar terk ediliyor' gibi bir durum söz konusu değil" dedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı da "Bizim çadırkent, konteynırkent alanı olarak belirlediğimiz 156 yer var. 2 bin 285 toplanma alanı, 130 da ana toplanma alanı var" dedi.

SABAH
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 02:26
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