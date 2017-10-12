Mehmetçik, İdlib bölgesine girdi

TSK, bir süredir keşif yaptığı Suriye'nin İdlib bölgesine askeri ve zırhlı araçlarla girdi.

İdlib'e giren özel kuvvetler askeri sayısının 80 civarında olduğu ve 40 askerin daha gireceği söylenirken, askerlerle birlikte 12 zırhlı aracın da İdlib'e giriş yaptığı belirtiliyor.







Türk askeri konvoyu İdlib Operasyonu kapsamında Suriye sınırından giriş yaptı





HAREKETLİLİK YAŞANIYORDU

Türkiye'nin İdlib operasyonu kapsamında sınırın çıkış noktasında askeri hareketlilik görüldü.



















Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Mahallesi'nde bulunan sınır karakoluna bir hafta boyunca çok sayıda askeri zırhlı araç ve mühimmat sevk edildi. Gece saatlerinde Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan İdlib istikametine çok sayıda askeri araç hareketliliği görüldü.







İntikale ilişkin resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.