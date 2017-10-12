"Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının geçtiğimiz dönem içerisinde; Şanlıurfa ili Viranşehir Adliye Lojmanları'na yönelik bomba yüklü araç ile yapılan saldırı, Mazıdağı Hükümet Konağı'na yönelik yapılan silahlı saldırı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konvoyuna yönelik yapılan silahlı saldırı, Derik İlçe merkezinde meydana gelen hendek-barikat eylemleri, Derik-Üçyol ve Artuklu-Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlıklarına yönelik bombalı araç ile yapılan saldırı ile Derik-Viranşehir ilçeleri bölgesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen mayın-el yapımı patlayıcı olaylarında 19 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 52 güvenlik görevlisi ile 26 vatandaşın yaralandığı terör olaylarını planlayan, talimatını veren ve katılan örgüt mensupları oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca aynı bölgede devam eden arazi atama tarama çalışmaları sonucunda; 1 adet anti-tank güdümlü füze, 1 adet M-16, 5 adet kaleşnikof, 2 adet tabanca, 13 adet şarjör, 216 adet fişek, 1 adet büyük telsiz, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."
Mardin'de PKK'ya ağır darbe
Mardin'in Kızıltepe ilçes'nde 21 Eylül tarihinde öldürülen 6 PKK'lı teröristin kimlikleri belirlendi. PKK'lılardan birinin sözde GAP-Rıha sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı'nan 'Aranan teröristler' mavi listede yeralan 'Ruber Qoser' kod adlı PKK'lı Ş.B. olduğu belirtilirken, 6 teröristin çeşitli tarihlerde Şanlıurfa ve Mardin'de 19'u güvenlik görevlisi, 4'ü vatandaş olmak üzere 23 kişinin şehit edilmesi, 78 güvenlik görevlisi ile vatandaşın da yaralanması eylemlerine katıldıkları belirtildi.
"Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının geçtiğimiz dönem içerisinde; Şanlıurfa ili Viranşehir Adliye Lojmanları'na yönelik bomba yüklü araç ile yapılan saldırı, Mazıdağı Hükümet Konağı'na yönelik yapılan silahlı saldırı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konvoyuna yönelik yapılan silahlı saldırı, Derik İlçe merkezinde meydana gelen hendek-barikat eylemleri, Derik-Üçyol ve Artuklu-Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlıklarına yönelik bombalı araç ile yapılan saldırı ile Derik-Viranşehir ilçeleri bölgesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen mayın-el yapımı patlayıcı olaylarında 19 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 52 güvenlik görevlisi ile 26 vatandaşın yaralandığı terör olaylarını planlayan, talimatını veren ve katılan örgüt mensupları oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca aynı bölgede devam eden arazi atama tarama çalışmaları sonucunda; 1 adet anti-tank güdümlü füze, 1 adet M-16, 5 adet kaleşnikof, 2 adet tabanca, 13 adet şarjör, 216 adet fişek, 1 adet büyük telsiz, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."
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