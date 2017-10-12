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İş adamı Ahmet Bayer'e haciz şoku

İş adamı Ahmet Bayer'in Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan devre mülk tesislerine ve İstanbul Emirgan'da bulunan villasına haciz konuldu.

İş adamı Ahmet Bayere haciz şoku

Club Flipper Devre Mülk Tesisleri'ne yıllardır 2 milyara yakın olan borcunu ödemediği iddia edilen Ahmet Bayer ailesinin, Emirgan'daki villası ile Yalıkavak'ta sahip olduğu mülklerine haciz konulduğu öğrenildi. Konu ile ilgili olarak Club Flipper tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Club Flipper Tesisleri'ni beş yıldır yönetmekteyiz. Bayer ailesi yönetimi devrederken yıllardır ödemediği SGK, personel ve ecrimisil borçlarını da yönetimimize bıraktı. Bu borçları tasfiye etmek kolay olmadı. Yönetime destek çıkarak bin 500 üye büyük bir sıkıntıdan arındırıldı.
  • 12 Ekim 2017, Perşembe 17:11
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