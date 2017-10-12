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Eski ne ağırlaştırılmış müebbet cezası

15 Temmuz kanlı hain darbe girişimi gecesi İstanbul'da görevli oldukları Başakşehir’deki polis merkezlerinde emirleri altındaki polislere darbeye direnmemeleri yönünde telkinlerde bulunan rütbeli 2 polis memuru hakkında den karar çıktı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheli 2 polis hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Eski emniyet müdürüne ağırlaştırılmış müebbet cezası

İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi görevli oldukları Başakşehir ilçesindeki emri altındaki polislere darbeye direnmemelerini telkin ettikleri gerekçesiyle yargılanan 2 rütbeli polis hakkında den karar çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek', ' TBMM'yi Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs' suçları çerçevesinde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar eski ve eski komiser Halil İbrahim Alan duruşmada hazır bulundu. Sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar son savunmalarında beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Şüpheliler hakkında Hakim Fikret Demir başkanlığındaki heyet kararını açıkladı. O dönem Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı görevini yürüten ve darbe gecesi Vatan Caddesi'nde tankın içinden çıkan emniyet müdürü ile irtibatı belirlenen Zafer Kuloğlu müebbet hapis cezasına çarptırılırken Bahçeşehir Polis Merkezi'nde görevli Başkomiser Halil İbrahim Alan hakkında da aynı cezaya hükmedildi. Aynı davada yargılanan polis memuru Erdoğan İkiz'in beraatine karar verilirken Zafer Kuloğlu ve Halil İbrahim Alan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz haftada İstanbul'da görevli oldukları bölgelerde darbeye direnen emri altındaki polislere engel olan 3 rütbeli polis hakkında da müebbet hapis cezası vermişti.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 18:04
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