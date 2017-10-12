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Erdoğan, eşi 'ı Twitter'da takibe başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi 'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "EmineErdogan" kullanıcı adıyla açtığı hesabı takip etti.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğanı Twitterda takibe başladı

'ın geçen hafta açtığı sosyal medya hesabı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından takibe alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'ın takipçileri arasında yer aldı.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığının Türkçe ve İngilizce hesapları da takip ediliyor.

Hesaptan, Emine Erdoğan'ın günlük programlarına dair bilgilerin yanı sıra gündemdeki bazı konulara dair açıklamalar, konuşmalardan canlı yayınlar, özel video ve görseller de paylaşılacak.

Emine Erdoğan'ın resmi Twitter hesabına, "twitter.com/EmineErdogan" adresinden ulaşılıyor.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 20:51
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