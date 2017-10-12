Sırbistan ziyaretimiz, Balkanlardaki kardeşlerimizle bir kez daha kucaklaşmamıza, hasret gidermemize vesile oldu. EE pic.twitter.com/0bKb864cAp

Türkiye'nin de destek olduğu projeler, Balkanlar ile aramızdaki gönül bağını inşallah daha da güçlendirecek. pic.twitter.com/b2U3rGCAou