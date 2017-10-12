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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti

, Başbakan Binali Yıldırım’ı AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti
Haftalık olağan görüşme kapsamında gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı MYK sonrasında parti genel merkezinde kabul etti.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 22:20
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