Çipras'tan komik 'gözdağı' şovu!

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, bugün Larisa hava üssünü ziyaret etti. Askerlere ve subaylarla sohbet ettikten sonra pilot kıyafeti giyen Çipras, F16 uçağı ile Ege semalarında uçtu.

Çipras'ın Siros, Limni, Bozbaba adalarının üstünde uçtuğu belirtiliyor. Çipras,"Ege semalarında uçmak ve sanal ortamda yaşanan olayları görmek çok önemli bir tecrübeydi" dedi. Sol görüşlü Başbakanın böyle bir uçuş gerçekleştirmesi ilgi çekti.

Çipras böylece, savaş uçağı ile uçan üçüncü Yunan Başbakan oldu. Daha evvel Eleftherios Venizelos ve Kostas Mitsotakis uçmuşlardı.



"TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI"

Alexis Çipras'ın, ülkesinde ekonomik sorunların arttığı ve toplumsal olayların patlak verdiği bir dönemde, Ege'de şov yapar gibi uçuş gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bazı Yunan habersiteleri, Yunan Başkanın bu hareketini Türkiye'ye karşı bir gözdağı olarak yorumladı.