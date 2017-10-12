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'ndeki eyleme temizlik engeli

27 haftadır düzenli olarak eylem yapan , temizlik görevlilerinin yaptığı çalışma nedeniyle bu hafta eylem yapamadı.

Çağlayan Adliyesindeki eyleme temizlik engeli

İstanbul 'nde 27 haftadır eylem yapan , binada gerginliğe neden oluyordu.

Hukuk sistemini protesto eden avukatların çıkardığı taşkınlıklar nedeniyle, adliyede işi olan vatandaşlar da mağdur oluyordu.

ARAP SABUNU ÇÖZÜM OLDU
Eylemlerini 28. haftada da devam ettirmek isteyen avukatlar, temizlik engeliyle karşı karşıya kaldı.

Görevlilerin eylem yapılan alanda yaptığı çalışma nedeniyle avukatlar başka bir yerde eylem yapmaya karar verdi.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİLİ
İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde çekilen fotoğrafı "Adalet nöbetine dahiyane engel; Adliyede temizlik..." notuyla paylaştı.

DAHA ÖNCEKİ EYLEMLERDEN FOTOĞRAF
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 15:39
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sss sss

ne olacak ki belli üniversitelerin hukuk bölümleri tamamen dhkp c nin büroları gibi çalışıyor bunlarda cüppe giymiş halleri

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evet0
hayır0
cevapla 12.10.2017 17:54
vatansever vatansever

tüküreyim sizin eyleminize

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2017 17:52
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