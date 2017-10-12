AYM Başbuğ için kovuşturma izni istedi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkındaki "Ergenekon" davasıyla ilgili dosyanın ön incelemesini tamamladı.

Yüksek Mahkeme heyeti, ön incelemede, gönderilen evrak ve iddianamede eksiklik bulunup bulunmadığını ele aldı.

Genelkurmay başkanlarının yargılanmasını Başbakan iznine bağlayan yasal düzenleme gereği, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanması için Başbakanın izni gerekiyor.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi heyeti Başbakandan bu iznin istemesine karar verdi, diğer 18 sanık için ise dosya ayrıldı.

Başbakan izni gelene kadar Başbuğ ile ilgili dosya bekletilecek, izin verilmesi halinde Yüce Divan yargılamasına başlanacak, izin verilmezse dosya kapanacak.

İSTANBUL 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ YÜCE DİVAN'A GÖNDERMİŞTİ

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma açılmasının 11 Şubat 2014'te kabul edilen kanun maddesi gereğince Başbakanın iznine tabi tutulduğu belirtilen kararda, Başbakan tarafından kamu davasının açılmasına gerek görülürse soruşturma dosyasının Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapılmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderileceği kuralının getirildiği aktarılmıştı.



AYM KARARININ ŞİFRELERİ

Anayasa Mahkemesince eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınması kararı verildi. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma açılmasının 11 Şubat 2014'te kabul edilen kanun maddesi gereğince Başbakanın iznine tabii tutulmuştu. Ergenekon davasının FETÖ kumpası olduğu yargı kararıyla tescil edildi. 2014 yılında kabul edilen kanun maddesi uyarınca AYM karar verdi. Devlet erkanı da İlker Başbuğ'a kurulan kumpası açıkça ilan etmişti. Yani Başbakanlık'ın Başbuğ'un yeniden yargılanmasına izin vermeyeceği açıkça görülüyor. Ya da Başbakanlık usulen AYM'nin yargılamasına izin vererek bu şekilde Başbuğ Paşa'nın FETÖ'cü kumpasa maruz kaldığı AYM kararıyla da onanacak.

BAŞBUĞ ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam gazetecilerin sorularını yanıtladığı programda Ergenekon Davası'nın tutuklu sanığı eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a ilişkin açıklamalarına Başbuğ, avukatı İlkay Sezer aracılığıyla teşekkür etti.

Orgeneral İlker Başbuğ'un Ergenekon davasından tutuklanmasına 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermişti. Erdoğan'ın destek açıklamasına Başbuğ teşekkür etmişti.

Başbuğ, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirmişti: "Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 5 Ağustos 2012 günü hakkımda yapmış oldukları samimi ve gerçekçi değerlendirmeleri için çok teşekkür ederim. Görevimiz gereği oluşan mesai arkadaşlığı birbirimizi oldukça iyi tanıma olanağını da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle kendisinden de farklı bir şekilde davranması beklenilemezdi.

Sayın Başbakan, yapmış olduğu bu konuşma ile yalnız tutuksuz yargılanma konusuna değinmemiş, bir anlamda özel yetkili savcılar tarafından hazırlanan ve mahkeme tarafından da kabul edilen iddianame ile ileri sürülen suçlamaların 'Çok çirkin ve insafsız' olduğunu da açıkça söylemiştir. Kamuoyu ve medyanın büyük bölümünün de ilk günlerden beri aynı kanaatte olduğu da bilinmektedir.

Şimdi bu durumda Sayın Başbakan'ın bu değerlendirmeleri ve geçtiğimiz hafta içinde tanık olarak mahkemeye gelen Genelkurmay eski Başkanı Sayın Hilmi Özkök'ün ifadeleri ışığında iddianameyi hazırlayan iddia makamı ile iddianameyi kabul eden mahkemenin nasıl bir tavır içine girecekleri ve ne yapacakları merakla beklenmektedir."

Başbakan Erdoğan dün akşam katıldığı ve televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında İlker Başbuğ için bunları söylemişti.

"YAPILAN ÇOK ÇİRKİN"

Erdoğan, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklu yargılanmasına ilişkin, ''İlker Paşamız'la alakalı olarak ben yapılan benzetmeleri ve yakıştırmaları asla doğru bulmuyorum. Yani bir örgüt elemanıymış, bir örgütün mensubuymuş gibi bu tür yaklaşımları kesinlikle çok çok çirkin buluyorum'' dedi.

Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklu yargılanmasına ilişkin, şunları ifade etti:

''İlker paşamızla alakalı olarak ben yapılan benzetmeleri ve yakıştırmaları asla doğru bulmuyorum. Yani bir örgüt elemanıymış, bir örgütün mensubuymuş gibi bu tür yaklaşımları kesinlikle çok çok çirkin buluyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanlığı makamına gelmiş bir insan için bu tür bir yakıştırmanın, bu tür bir benzetmenin doğru olmadığını ve insaf dışı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Daha önce de söyledim tutuklu yargılanmasını dahi yargıda olmasına rağmen söylüyorum doğru bulmuyorum, tutuksuz yargılanmasından yana olduğumu da daha başta söyledim.''