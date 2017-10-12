AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklama!

Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



BÜYÜKŞEHİRLERDE KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

Geçen hafta aldığımız bir kararla öncelikli olarak illerin kongrelerinin bitirilmesi karar altına alındı. Ve büyükşehirlerin kongreleri tamamlandıktan sonra yani 51 ili tamamladıktan sonra 30 büyükşehrin kongre süreçleri başlayacak. Şu ana kadar yapılan, yani büyükşehirlerin şu ana kadar gerçekleşen kongreleri gerçeklemiş olacak. Sosyal medyada yürütülen tezviratlar var, bunlara itibar etmeyiniz.



Buna neden gerek duyuldu? Yani büyükşehirlerin kongre süreçlerinin daha sonraya bırakılmasına… Bu tamamen planlamayla ilgili. Çünkü düşünün sadece bu hafta sonu bizim 53 tane planlanmış kongremiz var. Bu şu demek aynı zamanda, her kongre için Ankara'dan konuşmacıların gitmesi, o ilçedeki çalışmalar, onun öncesinde istişareler, değerlendirmeler… Dolayısıyla bunun getirdiği zorluklar dikkate alınarak rahat bir planlama yapılabilmesi gerekçesiyle öncelikli olarak 51 ilin kongreleri tamamlandıktan sonra büyükşehirlere başlayacağız.



MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi medeni kanunun değişmesiyle ilgili bir konu değil. Nikah memurunun nikah kıyma yetkisi ne ise yine devlet memuru olan müftülere de aynı yetki veriliyor. Medeni kanunun ona verdiği yetki ile müftüler nikah kılacak. Din istismarı sonucunun çıkarılmasını doğru bulmuyoruz.



CHP'YE ÇOK SERT FETÖ TEPKİSİ!

CHP FETÖ'ye inanmıyor mu? Bütün dünya görmüşken CHP neden görmezden geliyor. CHP bunun vebailini altından kalkamaz. 15 Temmuz'a tiyatro, kontrollü darbe diyen herkesle, 15 Temmuz''un anısına ve yüksek hatırına sonuna kadar mücadele ederiz ve hesabını sorarız. Bu ülke işgal edilmek istendi. CHP'ni yapması gerken şudur: Türkiye Cumnhuriyeti bunu terör örgütü olarak görmeye başladı mı, başladı. CHP, elinizde delil yokken nasıl bunu terör ötgütü olarak değerlendirirsiniz dedi. Devlet bu yapıyla mücadele etmeye başladı. AK Parti demiyorum, çünkü bu girişim devlete karşı yapılmış bir dabe girişimiydi. FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğu ve desteklendiği ortada. O yüzden bu konuda hiç bir şekilde birilerinin FETÖ'nün ağzıyla konuşmasına tahammülümüz yok. Herşey ortadayken nasıl olur da siz kalkıp bunu AK Parti yapmıştır dersiniz.