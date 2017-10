"ABD ile ittifak ilişkisi artık anlamını kaybetti"

Son dönemde ABD ile yaşanan vize krizi ve karşılıklı atılan adımlar hakkında Duran, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Duran, Büyükelçi Bass'ın "Türkiye, çok sevindirici bir şekilde, son 9 buçuk aydır kayda değer bir DEAŞsaldırısı yaşamadı. Bu, DEAŞ'ın Türkiye'de saldırı düzenlemekten vazgeçmesinden kaynaklanmıyor, DEAŞ, şu anda Türkiye'ye saldırı gerçekleştiremiyor. Hepimiz, 2 yıl önceki dün yıldönümü olan Ankara'daki trajik saldırıyı hatırlıyoruz. DEAŞ'ın son dönemde bu ölçüde bir saldırı gerçekleştirmemesi, hükümetlerimiz arasında ve diğer hükümetlerle bu konuda yoğun iş birliğinden kaynaklanıyor." açıklamasına tepki gösterdi.

Açıklamanın, Türkiye-ABD arasındaki stratejik iş birliğinin zedelendiğini gösterdiğini dile getiren Duran, "Çünkü terörle mücadelede karşılıklı bir istihbarat paylaşımı var. Bu şekilde tehditte bulunmak, formüle etmek ittifak ilişkisinin dışında bir şeyden bahsetmek demektir." dedi.

Duran, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderinin verilmediği ve YPG terör örgütüne 3 bin 500'ü aşkın tırla silah sevkiyatı yapıldığı bir dönemde böyle bir açıklamanın gündeme getirilmesi ittifak ilişkisinin artık anlamını kaybettiğini gösterir. Bu açıkçası aradaki güven zeminini tahrip edici ve yaralayıcı talihsiz bir açıklamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, Bass'ın sözlerinin ABD'nin Türkiye'ye karşı elinde kozlar olduğu ve bunları yeterince kullanmadığı anlamına gelebileceğini söyledi.

"ELEŞTİRİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Bass'ın İstanbul'da bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıya birçok basın kuruluşu çalışanını davet etmeyerek uyguladığı akreditasyona da değinen Duran, "ABD, Türkiye'de medya organlarında kendisinin eleştirilmesine müsamaha göstermiyor. Türkiye'nin terörle mücadele yürüttüğü bir ortamda buna yeterince destek vermeyen bir ABD'nin eleştirilmemesi mümkün değil." diye konuştu.

Duran, ABD basınında ciddi bir Erdoğan karşıtı kampanya yürütülmesine karşın Türkiye'nin akreditasyon uygulamasına girmediğini belirterek, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, uyguladığı akreditasyonla ABD-Türkiye ilişkilerini açıkçası gerileterek sorumsuz bir şekilde davranıyor. Büyükelçilik, bu davranışıyla başarısız bir diplomatik girişimde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR YÖNETİM DAĞINIKLIĞI VAR"

ABD ile Türkiye arasında daha kötü dönemlerin de yaşandığını hatırlatan Duran, "ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iletişim isteğine rağmen sanki yönetimin dağınıklığından ve ABD'deki ciddi Erdoğan karşıtı kampanyadan dolayı Washington'da anlamsız biçimde bir 'Erdoğan'a ders verelim' politikası uygulanıyor." dedi.

Duran, bu kampanyalarla Trump'ın Türkiye'ye bakışının değiştirilmeye çalışıldığına değinerek, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in vize krizi nedeniyle yaşanan diplomatik sorunların Türkiye ile askeri ilişkileri etkilemeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yapmamız gereken bir an önce ilişkilerin toparlanması ve bu yönde adımların atılmasıdır. Çünkü iki ülke ilişkileri feda edilebilecek durumda değil. Şu an krizde dip noktasına ulaştık. Bunun bir an önce toparlanması lazım."