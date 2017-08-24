Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.08.2017 00:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2020 16:02
    ABONE OL

    Terör örgütü 'nın 'para kasası' İstanbul'da yakalandı

    İstanbul polisi, 'da terör örgütü adına para topladığı tespit edilen 'nın ‘para kasası’ teröristi düzenlenen operasyonla yakaladı.

    Terör örgütü PKK'nın 'para kasası' İstanbul'da yakalandı
    İstihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, adlı / üyesi örgüt mensubunun, uzakdoğu ülkelerinden 'da örgüt adına toplayıp bu paraları PKK'ya aktardığını tespit etti. Örgütün 'para kasası' olarak gösterilen Vakkas D.'nin 11 Ağustos'ta Türkiye'ye gireceği bilgisine ulaşan polis, zanlıyı uçaktan iner inmez 'da yakalayarak gözaltına aldı. Polisin düzenlediği operasyonda Vakkas D.'nin üzerinde bulunan 4 bilezik ile birlikte çok sayıda ziynet eşyaları, 24 milyon 313 bin Japon Yeni, 4 bin 595 Amerikan Doları para ve örgütsel dokümana el konuldu.




    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın 'para kasası' İstanbul'da yakalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri