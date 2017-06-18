Kontrollü darbe yalanını başdanışmanı uydurdu

Kontrollü darbenin mimarı FETÖ'nün sağ kolu ce CHP'li eski başdanışmanı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi hakkında yaptığı ve büyük tepkilere neden olan 'kontrollü darbe' girişimi açıklamasının ardından FETÖ çıktı. Bir dönem Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını görevini yapan Rasim Bölücek'in, Fethullah Gülen'in sağ kolu olarak anılan ve aynı zamanda ABD'de Türkiye karşıtı propaganda faaliyetlerini yürüten Bilal Ekşili ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi. ABD'de FETÖ tarafından kurulan lobi şirketleri üzerinden birlikte çalışan Ekşili ve Bölücek'in 15 Temmuz darbe girişiminin "aslında kontrollü darbe olduğu" yönünde raporlar hazırlattığı, FETÖ/PDY çevreleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' itibarsızlaştırmak için çalışmalarda bulunduğu ortaya çıktı.



BÖLÜCEK'İN FETÖ BAĞLANTILARI

Bir dönem CHP'de Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Rasim Bölücek'in 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumundan hemen önce ABD'ye gitti. Burada terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile görüşen sınırlı sayıdaki örgüt mensuplarından biri olan Bilal Ekşili ile yakın temas halinde bulunan Bölücek, ABD'de FETÖ'cüler ile birlikte hareket edip Türkiye karşıtı faaliyetlere başladı. Bölücek'in Bilal Ekşili dışında FETÖ/ PDY'nin ABD yapılanmasında yer alan üst düzey örgüt mensuplarından, Salih Yaylacı, Tevfik Emre Aksoy, Avukat Remzi Güvenç Külen, Osman Öztoprak, Fatih Mehmet Yiğittürk, Furkan Koşar ile de sürekli görüştüğü belirlendi. Rasim Bölücek'in FETÖ/PDY içeresindeki bir diğer üst düzey bağlantısının da Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı mütevelli heyeti üyesi Salih Yaylacı olduğu ortaya çıktı.



ABD'DE LOBİ ŞİRKETİ KURDU

Rasim Bölücek ve Bilal Ekşili, FETÖ/ PDY adına ABD üst düzey temaslar yürüttü.. 2012'de ABD vatandaşlığına geçen Ekşili, geçmişte ise FETÖ içerisinde Turkuaz Amerika ve Avrasyalılar Konseyi Başkanlığı ile orta batı Türk Amerikan Vakfı Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bilal Ekşili, halen bir FETÖ/PDY yapılanması olan Nigara Vakfı ve The Holy Dove Foundation'ın yöneticiliğini yapmaktadır. Bilal Ekşili, Rasim Bölücek ile yürüttüğü propaganda-lobi çalışmalarına ilaveten Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerinde bulunan "Washington Strategy Group" adıyla şirketin kurucularından biri.





Bilal Ekşili



KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASIYDI

Bir dönem CHP'de başdanışmanlık görevini yürüten ve Kılıçdaroğlu'nun akıl hocalığını yapan Rasim Bölücek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e karşı devşirme aday Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini sağlamış, 2014'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday yaptıran isim olmuştu.



SABAH