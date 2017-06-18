Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2017 00:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2020 10:04
    ABONE OL

    Kontrollü darbe yalanını başı uydurdu

    lideri Kemal ’nun, ‘kontrollü darbe’ sözü, ’cü eski başı ve irtibatta olduğu ABD’deki FETÖ lobicisi ’nin kara propaganda raporlarında da aynen yer alıyor

    Kontrollü darbe yalanını başdanışmanı uydurdu

    Kontrollü darbenin mimarı 'nün sağ kolu ce 'li eski başı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 'nun 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi hakkında yaptığı ve büyük tepkilere neden olan 'kontrollü darbe' girişimi açıklamasının ardından FETÖ çıktı. Bir dönem Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını görevini yapan 'in, Fethullah Gülen'in sağ kolu olarak anılan ve aynı zamanda ABD'de Türkiye karşıtı propaganda faaliyetlerini yürüten ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi. ABD'de FETÖ tarafından kurulan lobi şirketleri üzerinden birlikte çalışan Ekşili ve Bölücek'in 15 Temmuz darbe girişiminin "aslında kontrollü darbe olduğu" yönünde raporlar hazırlattığı, FETÖ/PDY çevreleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' itibarsızlaştırmak için çalışmalarda bulunduğu ortaya çıktı.

    BÖLÜCEK'İN FETÖ BAĞLANTILARI
    Bir dönem CHP'de Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Rasim Bölücek'in 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumundan hemen önce ABD'ye gitti. Burada terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile görüşen sınırlı sayıdaki örgüt mensuplarından biri olan Bilal Ekşili ile yakın temas halinde bulunan Bölücek, ABD'de FETÖ'cüler ile birlikte hareket edip Türkiye karşıtı faaliyetlere başladı. Bölücek'in Bilal Ekşili dışında FETÖ/ PDY'nin ABD yapılanmasında yer alan üst düzey örgüt mensuplarından, Salih Yaylacı, Tevfik Emre Aksoy, Avukat Remzi Güvenç Külen, Osman Öztoprak, Fatih Mehmet Yiğittürk, Furkan Koşar ile de sürekli görüştüğü belirlendi. Rasim Bölücek'in FETÖ/PDY içeresindeki bir diğer üst düzey bağlantısının da Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı mütevelli heyeti üyesi Salih Yaylacı olduğu ortaya çıktı.

    ABD'DE LOBİ ŞİRKETİ KURDU
    Rasim Bölücek ve Bilal Ekşili, FETÖ/ PDY adına ABD üst düzey temaslar yürüttü.. 2012'de ABD vatandaşlığına geçen Ekşili, geçmişte ise FETÖ içerisinde Turkuaz Amerika ve Avrasyalılar Konseyi Başkanlığı ile orta batı Türk Amerikan Vakfı Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bilal Ekşili, halen bir FETÖ/PDY yapılanması olan Nigara Vakfı ve The Holy Dove Foundation'ın yöneticiliğini yapmaktadır. Bilal Ekşili, Rasim Bölücek ile yürüttüğü propaganda-lobi çalışmalarına ilaveten Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerinde bulunan "Washington Strategy Group" adıyla şirketin kurucularından biri.


    Bilal Ekşili

    KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASIYDI
    Bir dönem CHP'de başdanışmanlık görevini yürüten ve Kılıçdaroğlu'nun akıl hocalığını yapan Rasim Bölücek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e karşı devşirme aday Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini sağlamış, 2014'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday yaptıran isim olmuştu.

    SABAH

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kontrollü darbe yalanını başdanışmanı uydurdu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri