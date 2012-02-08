Dindar nesile halk nasıl bakıyor?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz" sözleri üzerine başlayan tartışmalar süredursun, halkın Erdoğan'ın mesajını aldığı ortaya çıktı. ORC (Objective Research Centre) tarafından yapılan kamuoyu araştırma sına göre seçmenin yüzde 55'i " Dindar nesil yetiştirmenin Devletin görevi olduğunu" söylüyor. Yüzde 35.7'lik çoğunluğa göre dindarlık tartışmasında CHP "Ateizmin doğru bir düşünce olduğunu" ve inançsızların haklarını savundu. Araştırmada, yüzde 57.1'lik büyük bölüm, AK Parti'nin dindar olmayanlara karşı önyargısı olmadığı inancında. Yüzde 61.8'lik yüksek bir oranda da CHP'nin dindarlara karşı önyargısı olduğu inancı hakim.

3 bin 614 kişi ile görüşüldü

Star gazetesinde yer alan haberde ORC tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Özel Gündem Araştırması Şubat 2012- Dindar Nesil Yetiştirme Tartışmalarının Seçmen Tarafından Algılanma Biçimi" başlıklı araştırma, "dindarlık" tartışmasında kamuoyunun nabzını tuttu. Araştırma, Türkiye genelini temsil eden 26 il ve 135 ilçe ile bunlara bağlı 286 yerleşim biriminde 3 bin 614 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmayla, "Dindar nesil yetiştirme" tartışmasının kazananını belirlemek amaçlandı. Araştırmaya göre, seçmenin dindarlık tartışmasından çıkardığı sonuçlar şöyle:

CHP ateizmi savunarak kaybetti

Araştırmaya göre, dindarlık tartışmasında CHP'ye kaybettiren ise tartışmaya "Ateizm" üzerinden girmek oldu. Araştırmada, "Dindarlık tartışmaları sırasında 'sizce CHP neyi savundu" sorusuna, katılımcıların yüzde 35.7'lik büyük çoğunluğu "Ateizmin doğru bir düşünce olduğunu" savunduğu yanıtını verdi. Yüzde 23.8'lik kesim ise aynı soruya "İnançsızların (ateistlerin) haklarını savundu" karşılığını verdi. Sadece yüzde 17.8'lik kesim CHP'nin "Devletin bir inanç biçimini dayatamayacağını" savunduğu görüşünü ifade ederken, yüzde 22.7'lik bölüm ise bu soru karşısında fikir beyan etmedi.

'AK Parti dindarları savundu'

Seçmene aynı soru, AK Parti için de yöneltildi. Katılımcıların yüzde 56.1'lik büyük bir bölümü, "Dindarlık tartışmaları sırasında sizce AK Parti neyi savundu?" sorusuna, "Dindarların haklarını" yanıtını verdi. Yüzde 23.4'lük kesim, AK Parti'nin "Devletin dindar nesil yetiştirme görevi olduğunu" savunduğu görüşünü ifade etti. Yüzde 9.8'lik azınlık ise, "Ateizmin zararlı olduğunu savundu" yanıtını verdi. Aynı soruya yüzde 10.7'lik bölüm fikir beyan etmedi. AK Parti'nin inançsız(Ateist) kesimden CHP'den daha yüksek oy aldığı gözleniyor.

AK Parti'nin oyu yüzde 53.2

Araştırmada seçmene oy tercihleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 53.2'lik büyük çoğunluğunun oyunu AK Parti alırken, CHP yüzde 21.4, MHP yüzde 16.9, BDP yüzde 5.4'te kaldı. Araştırma, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde aldığı en düşük oy oranını gösterirken, Uludere olayı, KCK-PKK operasyonları sonrası BDP'nin oyunun yüzde 7 sınırını aştığı iddialarına karşı da temkinli durulması gerektiği ortaya konuldu.

AK Parti'nin dindar olmayanlara karşı önyargısı var mı?

Araştırmada, seçmene, "AK Parti'nin dindar olmayanlara karşı önyargısı var mı?" sorusu da yöneltildi. Bu soruya yüzde 57.1'lik büyük çoğunluk "Hayır" yanıtını verdi. Aynı soruya "Evet" diyenlerin oranı ise yüzde 32.8 oldu. Kalan bölüm ise fikir beyan etmedi.

CHP'nin dindarlara karşı önyargısı var mı?

'Dindarlık' tartışmasında CHP'nin tavrı dindarlara karşı önyargı algısına neden oldu. 'CHP'nin dindarlara karşı önyargısı var mı?' sorusuna, yüzde 61.8'lik bir kesim "Evet" yanıtını verdi. Aynı soruya "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 24.8 oldu. Yüzde 13.4 ise fikir beyan etmedi.

Kendinizi dindar olarak tanımlıyor musunuz?

Katılımcıların yüzde 92.2'si 'Dindar kimdir' sorusuna, "İslam'a sıkıca bağlı olan kişi" derken, yüzde 7.8'lik kısım ise Dindar'ın tanımını, "Bir dine mensup olan" şeklinde yaptı. 'Dindar mısınız?' sorusuna yüzde 82.5'luk bölüm "Evet", yüzde 17.5'lik kesim ise "Hayır" yanıtı verdi.

Dindar nesil yetiştirmek devletin görevi mi?

Katılımcıların büyük çoğunluğu, dindar bir nesil yetiştirmenin Devletin görevi olduğu inancını ifade etti. Yüzde 55'lik bölüm, bu yöndeki soruya olumlu yanıt verirken, yüzde 33.8'lik bölüm Devletin böyle bir görevi olmadığını savundu. Kalan seçmen ise fikir beyan etmedi.