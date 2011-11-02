Milyarder fakir

'BORCUMUZ ÇOK'
2 yıldır süren miras davasının duruşması Sarıyer 24. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görüldü. Duruşmaya, 18 yaşındaki torun Bedriye Kamer Tatlıcı, üvey babaanne Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'nın avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan torun Tatlıcı, şok etkisi yaratan açıklamalarda bulundu. Bedriye Kamer Tatlıcı, mirasla ilgili davada "mağdur" olduğunu söyledi. Tatlıcı, "Miras hakkımdan mahsup edilen aylık 5 bin TL, kiramıza ve eğitim masraflarıma yetmemektedir.
Merhum babamdan kalan yüklü borçlar bulunmaktadır" dedi. Torun Tatlıcı, bomba etkisi yaratan cümleyi ise sona bıraktı. Tatlıcı, maddi durumlarının kötü olduğuna işaret ederek, "istenirse Etiler Muhtarlığı'ndan fakirlik belgesi getirebileceğini" söyledi.
TAT TOWERS'DA HIRSIZLIK
Duruşmaya katılan avukatlar ise mahkemeden, baba Tatlıcı'ya ait çeşitli fabrika ve konutlardaki tablo ve objelerin Beykoz Konakları'ndaki villada toplanmasını istedi. Avukatlar ayrıca kaçak yapı konumundaki Tat Towers'a yönelik her türlü masrafa karşı olduklarını ve Tat Towers'ta 23 Eylül günü bir hırsızlık olayının yaşandığını beyan etti.
Neslihan KESKİN - Mustafa KAYA