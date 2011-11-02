Milyarder fakir

ABD'de yayınlanan Forbes dergisinin zenginler listesine 2006 yılında 27. sıradan giren Salih Tatlıcı'nın miras davası yılan hikayesine döndü. Kaçak olduğu iddia edilen Tat Towers ile gündemden düşmeyen Salih Tatlıcı, 2 yıl önce kanser tedavisi gördüğü Londra'da hayatını kaybetti. Geride 3 milyar dolarlık (5 milyar 370 milyon) servet bırakan Tatlıcı, mirasçılarına "Beni üzecek işlere girişmekten kaçının" nasihatinde bulundu. Arkasında servet bırakan işadamı Salih Tatlıcı'nın mirasıyla ilgili son duruşmaya, torunu Bedriye Kamer Tatlıcı'nın ifadeleri damga vurdu. Torun Tatlıcı, maddi olarak kötü durumda olduğunu ve istenirse "fakirlik belgesi" alabileceğini belirtti.2 yıldır süren miras davasının duruşması Sarıyer 24. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görüldü. Duruşmaya, 18 yaşındaki torun Bedriye Kamer Tatlıcı, üvey babaanne Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'nın avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan torun Tatlıcı, şok etkisi yaratan açıklamalarda bulundu. Bedriye Kamer Tatlıcı, mirasla ilgili davada "mağdur" olduğunu söyledi. Tatlıcı, "Miras hakkımdan mahsup edilen aylık 5 bin TL, kiramıza ve eğitim masraflarıma yetmemektedir.Merhum babamdan kalan yüklü borçlar bulunmaktadır" dedi. Torun Tatlıcı, bomba etkisi yaratan cümleyi ise sona bıraktı. Tatlıcı, maddi durumlarının kötü olduğuna işaret ederek, "istenirse Etiler Muhtarlığı'ndan fakirlik belgesi getirebileceğini" söyledi.Duruşmaya katılan avukatlar ise mahkemeden, baba Tatlıcı'ya ait çeşitli fabrika ve konutlardaki tablo ve objelerin Beykoz Konakları'ndaki villada toplanmasını istedi. Avukatlar ayrıca kaçak yapı konumundaki Tat Towers'a yönelik her türlü masrafa karşı olduklarını ve Tat Towers'ta 23 Eylül günü bir hırsızlık olayının yaşandığını beyan etti.